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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۹

سرمربی تیم فوتبال پیکان:

سعی می کنیم مقابل پدیده بازی خوبی داشته باشیم

سعی می کنیم مقابل پدیده بازی خوبی داشته باشیم

مشهد-سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: خوشبختانه از تیم پدیده شناخت کافی داشته و سعی می کنیم مقابل این تیم بازی خوبی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پنجشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار تیم های پیکان و پدیده خراسان در مشهد اظهار کرد: تیم پدیده با توجه به بضاعتش نتایج فوق‌العاده‌ای کسب کرده است و من به مربی جوان این تیم تبریک می گویم.

وی افزود:مقابل پدیده‌ای بازی خواهیم کرد که از آن شناخت کافی داریم سعی می‌کنیم مقابل این تیم بازی خوبی انجام دهیم و موفق هم شویم. ما به موضوعاتی مانند کسر ۶ امتیاز از پدیده فکر نمی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان با اشاره به جذب بازیکنان جدید در نیم فصل گفت: ما سجاد مشکل‌پور را در خط دفاع و شاهین ثاقبی را در خط هافبک جذب کرده‌ایم . چند بازیکن خودمان را در تعطیلات نیم فصل از دست داده‌ایم و مرتضی آقاخان و موسوی هم همچنان بازیکنان مصدوم ما هستند.

جلالی گفت: چند بازیکن با تجربه مانند احمدی و صادقی داریم که فصل گذشته زمانی که تازه از لیگ دسته اول صعود کرده بودیم کمک زیادی به تیم کردند تا به ثبات برسیم و از آنها استفاده خواهیم کرد.

وی بیان کرد: من دو سال گذشته را خوب آنالیز کرده‌ام و در حال ترمیم ایراداتی هستم و امیدوارم در پایان فصل به جایگاهی که شایسته آن هستیم برسیم. چند هفته ای است تحقیقاتی را در خصوص دلایل فنی کسب نتایج ضعف در ابتدای فصل آغاز کرده ایم.

کد مطلب 4179094

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