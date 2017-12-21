سعی می کنیم مقابل پدیده بازی خوبی داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پنجشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار تیم های پیکان و پدیده خراسان در مشهد اظهار کرد: تیم پدیده با توجه به بضاعتش نتایج فوقالعادهای کسب کرده است و من به مربی جوان این تیم تبریک می گویم.
وی افزود:مقابل پدیدهای بازی خواهیم کرد که از آن شناخت کافی داریم سعی میکنیم مقابل این تیم بازی خوبی انجام دهیم و موفق هم شویم. ما به موضوعاتی مانند کسر ۶ امتیاز از پدیده فکر نمی کنیم.
سرمربی تیم فوتبال پیکان با اشاره به جذب بازیکنان جدید در نیم فصل گفت: ما سجاد مشکلپور را در خط دفاع و شاهین ثاقبی را در خط هافبک جذب کردهایم . چند بازیکن خودمان را در تعطیلات نیم فصل از دست دادهایم و مرتضی آقاخان و موسوی هم همچنان بازیکنان مصدوم ما هستند.
جلالی گفت: چند بازیکن با تجربه مانند احمدی و صادقی داریم که فصل گذشته زمانی که تازه از لیگ دسته اول صعود کرده بودیم کمک زیادی به تیم کردند تا به ثبات برسیم و از آنها استفاده خواهیم کرد.
وی بیان کرد: من دو سال گذشته را خوب آنالیز کردهام و در حال ترمیم ایراداتی هستم و امیدوارم در پایان فصل به جایگاهی که شایسته آن هستیم برسیم. چند هفته ای است تحقیقاتی را در خصوص دلایل فنی کسب نتایج ضعف در ابتدای فصل آغاز کرده ایم.
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