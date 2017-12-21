میزان شیوع سرطان در کشور رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل اکبری عصر پنجشنبه در سمینار سرطان پستان که در سالن اجتماعات هتل سالاردره برگزار شد با بیان اینکه آشنایی مردم با سرطان و معاینات دوره ای کلینیکی می تواند در شناسایی سرطان موثر باشد، اظهار کرد: پیش بینی می شود در سال های آینده میزان شیوع سرطان به علت پیری جمعیت کشور افزایش پیدا کند.

وی گفت: در ایران میانگین تومور سه ودو دهم سانتی متر است که خانم های ایرانی پس از یکسال به راحتی می توانند آن را تشخیص دهند که درصورت مشاهده باید به پزشک مراجعه کنند و با این روش بدون استفاده از ماموگرافی برای غربالگری نتایج مشابه کشورهای دیگر به دست آمده است و عوارض ناشی از آن نیز کمتر بوده است.

پرفسور اکبری با بیان اینکه سرطان یک بحث عضوی نیست ، اظهار کرد: گروه سنی، مردم عادی و کاهش مرگ و میر سه شرط اساسی غربالگری است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از سرطان ها نمی توان از روش غربالگری استفاده کرد، گفت: در دنیا تنها برای سرطان دهانه رحم و سرطان پستان می توان غربالگری را انجام داد.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران با بیان اینکه غربالگری یک اقدام ملی است، افزود: در غربالگری افراد مورد نظر مشخص می شوند که در غربالگری حداقل ۷۰ درصد جامعه مورد نظر باید تحت پوشش قرار گیرند.

پرفسور اکبری با تاکید براینکه غربالگری باید رایگان باشد، بیان کرد: فردی که غربالگری را انجام می دهد باید برنامه مناسبی را تدوین و براساس استانداردهای مشخص آن را انجام دهد.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران به کمبود ویتامین D در افراد جامعه اشاره کرد و ادامه داد: کمبود ویتامین D در سرطان، افسردگی و بیماری های مختلف موثر است که بانوان باید به این مسائل توجه کنند.

پرفسور اکبری به ریز مغذی ها اشاره کرد و گفت: براساس تحقیقات انجام شده در وزارت بهداشت وضعیت ریز مغذی ها در ایران مطلوب نیست و قریب ۸۰ درصد خانم های بالغ در سن باروری کمبود ویتامین D دارند که برای ارتقای سلامت جامعه باید به این مسئله توجه ویژه شود.

وی زینک(روی) را از دیگر ریز مغذی ها دانست و عنوان کرد: حدود ۴۰ درصد از خانم ها در کشور نیازمند دریافت روی هستند که رشد سلول ها بدون آن غیر ممکن است و کمبود آن سبب بروز برخی از سرطان می شود.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران با بیان اینکه میزان شیوع سرطان در کشور ۱۴۵ در ۱۰۰ هزار نفر است، گفت: این رقم نسبت به کشورهای غربی بین یک چهارم تا یک پنجم موارد است.

