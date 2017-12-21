۲۸۰نفر در جاده های آذربایجان غربی جان باخته اند

فروغ فاریابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این مدت زمان تلفات ناشی از تصادفات در جاده های آذربایجان غربی ۹ درصد کاهش یافته است افزود: در هفت ماه گذشته مجموع ۲۸۰ نفر بر اثر تصادفات در جاده های استان فوت شده اند که این رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته برابر با ۳۰۷ نفر بود و نشان از کاهش ۹ درصدی دارد.

وی ادامه داد: آمار تلفات به صورت مجزا در محورهای برونشهری ۲۶۷ نفر است که ازشش درصد کاهش نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حکایت دارد و تلفات روستایی نیز از ۲۴ نفر در سال قبل به ۱۳ نفر در سال جاری رسیده که از ۴۶ درصد کاهش برخوردار است.

فاریابی اضافه کرد: اجرای برنامه های فرهنگی، آغاز بهره برداری از دوربین های ثبت تخلفات ترددهای جاده ای و افزایش نظارت ها و تعامل دستگاه های مسئول در این خصوص از عوامل این کاهش محسوب می شود که امیدوارم سیر نزولی تعداد تلفات تا پایان سال استمرار داشته باشد.