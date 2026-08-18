فشردگی تقویم مسابقات لیگ فوتبال فرصت آماده سازی را از نساجی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب زندی بعدازظهر سه شنبه در نشست صمیمانه با خبرنگاران استان که به مناسبت روز خبرنگار در ورزشگاه شهید وطنی برگزار شد، ضمن قدردانی از تعامل سازنده اهالی رسانه در فصل گذشته، به تشریح آخرین وضعیت فنی و مدیریتی این باشگاه پرداخت.
زندی در ابتدا به چالشهای پیشروی تیم در آغاز فصل اشاره کرد و گفت: فشرده بودن تقویم مسابقات و فاصله اندک پایان لیگ قبل با شروع فصل جدید، فرصت طلایی آمادهسازی را از ما گرفت در حالی که رقبای لیگ برتری حدود ۴۵ روز برای بدنسازی و هماهنگی زمان داشتند، نساجی تنها با حدود ۱۷ روز تمرین پا به مسابقات گذاشت. با این حال، به هواداران اطمینان میدهم که با گذشت زمان، عیار واقعی تیم مشخص خواهد شد.
مدیرعامل نساجی با اشاره به تغییر رویکرد باشگاه در جذب بازیکنان، تصریح کرد: امسال باشگاه با نگاهی تخصصی و در تعامل مستقیم با سرمربی، فرآیند جذب بازیکن را پیش برد. تأکید ما بر جذب استعدادهای جوان و ملیپوشان رده امید بود تا تیمی با پشتوانه قدرتمند بسازیم.
وی در واکنش به جدایی برخی بازیکنان و بحث درآمدزایی باشگاه افزود: اگر اولویت ما صرفاً مسائل مالی بود، میتوانستیم پیشنهادهای نجومی (حتی تا ۸۰۰ هزار دلار) برای برخی ستارهها را بپذیریم و بازیکنان بیشتری را واگذار کنیم. اما استراتژی ما ساختن تیمی رقابتطلب است و دانیال ایری نیز در همین چارچوب و با در نظر گرفتن منافع دوسویه باشگاه جدا شد. مدیریت باشگاه بر مبنای منافع تیم، نه صرفاً بیزنس، اتخاذ تصمیم میکند.
زندی با یادآوری وضعیت مصدومان تیم اظهار داشت: در دیدارهای اخیر، غیبت چند مهره کلیدی به دلیل مصدومیت و نرسیدن برخی نفرات جدید، دست کادر فنی را بسته بود. بازیکنان بومی و تأثیرگذاری مانند احمدرضا، علی نصیری، مهدی طهماسبی و شیخالراد با آسیبدیدگی مواجه هستند که بازگشت آنها به ترکیب، قدرت هجومی و دفاعی تیم را افزایش خواهد داد.
وی ضمن دعوت هواداران به صبوری افزود: نساجی یک پوستاندازی کامل را تجربه کرده و ترکیب جوان شده است. طبیعی است که رسیدن به هماهنگی تاکتیکی زمانبر باشد، اما هدف نهایی ما، تبدیل نساجی به تیمی است که برای تمام رقبا چالشساز باشد.
مدیرعامل نساجی درباره وضعیت زمین چمن شهید وطنی خاطرنشان کرد: آمادهسازی استاندارد چمن، حداقل ۴۵ روز زمان نیاز دارد، در حالی که ما تنها ۲۰ روز فرصت داشتیم. اگر در این جایگاه باقی بمانم، برای فصل آتی، ارتقای کیفیت زمین را در اولویت برنامههای اجرایی قرار خواهم داد.
زندی در پایان با تأکید بر عدم دخالت مالک باشگاه در امور فنی گفت: آقای حدادیان به عنوان مالک، طی این سالها سرمایهگذاری سنگینی داشته و همواره سیاستِ عدم دخالت در امور فنی را رعایت کرده است. او تنها خواهان موفقیت نساجی و شادی مردم قائمشهر است.
وی گفت: من خود را سرباز این باشگاه میدانم و فارغ از جابهجایی بازیکنان، تنها بر حفظ منافع نساجی متمرکز هستم. با کمی فرصت دادن به این تیم جوان، خواهید دید که نساجی به همان تیمی تبدیل میشود که هواداران منتظر آن هستند.
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