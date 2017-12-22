ورود ممنوع «دوتابعیتی»ها به انتخابات کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، اساسنامه کمیته ملی المپیک خیلی صریح بر تابعیت ایرانی اعضای مجمع تاکید دارد. آن گونه که در تبصره چهارم بخش چهارم (مجمع عمومی - ماده پنج) که در رابطه با ترکیب مجمع است، به صراحت اعلام شده است: کلیه اعضای مجمع باید «منحصراً» دارای تابعیت ایرانی بوده و مشهور به اخلاق نیکو و حسن سابقه در جامعه باشند.

این در حالی است که در میان اعضای مجمع کمیته ملی المپیک هستند افرادی که در رابطه با تابعیت مضاعف آنها صحبت هایی مطرح است و همین می تواند سلامت برگزاری انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد.

مسئله منع به کارگیری افراد دوتابعیتی در مناصب حساس دولتی، بحث جدیدی در دولت و ورزش نیست. به خاطر همین مسئله و فشارِ نهادهای نظارتی برای اجرای آن، برخی صندلی های مدیریتی در مجموعه وزارت ورزش و فدراسیون ها طی یکی دو سال گذشته دستخوش تغییرات اجباری و خارج از بازه زمانی شد. بر همین اساس انتخابات پیش روی کمیته ملی المپیک هم نباید از این حیث نادیده گرفته شود.

این در حالی است که در رابطه با برخی اعضای مجمع کمیته المپیک صحبت هایی در مورد دوتابعیتی بودن شان مطرح است مانند مدیری که با مجوز کارشناس خبره، عضو مجمع باقی مانده است درحالیکه به دلیل بازنشستگی اصلا شرایط کاندیدا شدن را ندارد. در این میان بحث دوتابعیتی بودن وی که از خیلی وقت پیش هم مطرح است، موجب انتقاد جدی تری به عضویت او در مجمع شده است.

به گزارش مهر، انتخابات کمیته ملی المپیک ۲۵ دی ماه برگزار می شود. قرار است اساسنامه مصوب ۱۳۹۲ همراه با آئین نامه ای که اخیرا به اعضای مجمع ابلاغ شده است، ملاک برگزاری انتخابات باشد. این اساسنامه همان اساسنامه ای است که انتخابات چهار سال پیش نیز بر اساس آن برگزار شد اما آن زمان همین «دارا بودن تابعیت منحصرا ایرانی» برای معرفی اعضا و کاندیدا شدن آنها در مورد برخی نادیده گرفته شد.

طی این مدت اما قانون منع به کارگیری افراد دوتابعیتی خیلی جدی تر از قبل عملی شد و اعمال فشار برای اجرای آن، در ورزش هم تاثیر خود را داشت. به همین دلیل نادیده گرفتن آن برای برنامه ریزی های اولیه مهمترین انتخابات ورزش می تواند موجب حساسیت دوباره برخی نهادهای نظارتی و ورود آنها شود.

در هر صورت دعوتنامه انتخابات کمیته ملی المپیک برای ۶۲ عضو مجمع ارسال شده است. تنها همین اعضا هستند که می توانند کاندیدای انتخابات شوند. برای ترکیب ۶ نفره هیات اجرایی فقط افراد فعال در رشته های المپیکی می توانند کاندیدا شوند اما برای هیات رئیسه (رئیس، ۲ نایب رئیس، دبیر و خزانه داری) محدودیتی وجود ندارد و به همین دلیل متقاضی برای این پست ها احتمالا بیشتر هم خواهد بود اما به شرط اینکه طبق اساسنامه افراد دوتابعیتی نباشند.