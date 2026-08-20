به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر اظهار کرد: روندهای کاری و بروکراسیهای موجود در اداره کل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی با مطالعه تجربه سایر کشورها در حال بازنگری است تا نقاط قوت و ضعف نظام موجود شناسایی و اصلاح شود.
وی افزود: در رویکرد جدید، مسئولیت تولیدکننده افزایش مییابد و سازمان غذا و دارو تمرکز بیشتری بر پایش مستمر فرآوردهها در بازار و واحدهای تولیدی خواهد داشت.
بهفر با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساختهای قانونی این تغییر رویکرد گفت: با تصویب الزامات مرتبط با ردیابی و رهگیری در برنامه هفتم توسعه، زمینه قانونی تکمیل زنجیره نظارت فراهم شده و آییننامهها و دستورالعملهای مربوط نیز با همکاری دستگاههای مرتبط نهایی شده است. هدف، امکان ردیابی فرآورده از مواد اولیه تا تولید و مصرف است.
وی تأکید کرد: همزمان باید ظرفیت برخورد با تخلفات و جرائم نیز تکمیل شود؛ چراکه تسهیل تولید به معنای اغماض در برابر تهدید سلامت مردم نیست. در این مدل، تولیدکننده مسئولیت بیشتری دارد و سازمان نیز بر انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی خود تمرکز میکند.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی، توسعه سامانههای الکترونیکی و واگذاری امور قابل برونسپاری به مجموعههای توانمند و دارای صلاحیت را از دیگر محورهای اصلاح نظام رگولاتوری دانست و گفت: این اقدامات ضمن کاهش مراجعات و بروکراسی، شفافیت را افزایش میدهد و امکان تمرکز بیشتر سازمان بر وظایف اصلی نظارتی را فراهم میکند.
وی با تأکید بر اینکه نظارت مؤثر نباید مانع تولید سالم باشد، اظهار کرد: باید میان سلامت مردم و استمرار تولید توازن برقرار شود؛ تولید سالم و مسئولانه تسهیل و تولید ناسالم شناسایی و با آن برخورد شود.
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