فرشاد زادخور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه روز جمعه قطار پردیس مشهد-تهران حوالی ایستگاه شاهرود به علت نقص فنی دچار مشکل شد، ابراز داشت: ۲۰۰ مسافر قطار پردیس شماره ۳۷۵ مشهد - تهران از ساعت ۱۰ الی ۱۴:۳۰ امروز به علت نقص فنی از ادامه سفر بازمانده و در قطار معطل شدند.

وی افزود: این توقف به علت نقص فنی کشنده رخ داده بود که با تعویض قطار، مسافران پس از چهار و ساعت و نیم معطلی، راهی تهران شدند.

زادخور تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل ها در زمان خرابی های احتمالی اینچنین که با درصد کم رخ می دهد تمهیدات لازم برای پرداخت خسارت اندیشه شده است و ضمن عذرخواهی از رخداد ذکر شده، مسافران محترم این قطار می توانند با در دست داشتن بلیط به باجه های فروش بلیط قطار در سراسر کشور مراجعه و وجه نقد بلیط خود را دریافت کنند.

راه آهن شمالشرق (۱) با ۲۷ ایستگاه به طول ۵۸۰ کیلومتر در مسیر تهران مشهد واقع است و کار جابجایی مسافران را در طی سال بر عهده دارد.