به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته بیست و سوم عصر امروز جمعه در شهرهای مختلف برگزار شد که در سه دیدار تیم ها با تساوی دو به دو کارشان را به پایان بردند. مس سونگو در قم به یک پیروزی خوب رسید و گیتی پسند هم در اصفهان نماینده شهر قدس را گلباران کرد.

نتایج دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* هیات فوتبال قم ۳ - مس سونگون ۷

* گیتی پسند ۹ - پارسیان شهر قدس یک

* تاسیسات دریایی ۴ - مقاومت قرچک یک

* ارژن شیراز ۲ - حفاری اهواز ۲

* آذرخش بندرعباس ۳ - شهرداری ساوه یک

* مقاومت البرز ۲ - فرش آرا مشهد ۲

* شهروند ساری ۲ - آتلیه قم ۲

در پایان رقابت های این هفته تیم فوتسال مس سونگون با ۵۶ امتیاز صدرنشین است و تیم های گیتی پسند با ۵۱ و تاسیسات دریایی با ۵۰ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.