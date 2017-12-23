۷ پیشنهاد برای تکمیل مترو پرند

محمدعلی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از خط مترو مسیر ایستگاه شاهد-پرند، گفت: تکمیل و احداث این خط مترو، تاکنون دهها میلیارد تومان برای شهرداری تهران هزینه در برداشته است. در شرایط حاضر، حتی با فرض صلاحیت فنی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل و بهره برداری از ادامه طرح، این وزارتخانه هیچ منبع مالی برای بازپرداخت هزینه های انجام شده شهرداری تهران تا این مقطع در اختیار ندارد. هدف وزارتخانه، اخذ مدیریت خط و موکول کردن مطالبات شهرداری به آینده نامعلوم است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد بخشی از اشکالات ایمنی مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، فنی نبوده و در صورت واگذاری مدیریت و مالکیت پروژه به وزارتخانه، تمامی ایرادات فورا رفع خواهد شد. پیشنهاد می شود قبل از هرگونه مذاکره جدید با وزارتخانه، درخواست شود این وزارتخانه پیشنهاد قطعی و نهایی و مکتوب خود جهت ایمن سازی مسیر را ارایه کنند.

کرونی با اشاره به اینکه تاکنون بارها وزیر راه بر لزوم تقویت بخش خصوصی تاکید کرده است، گفت: بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز، هرگونه گسترش مالکیت دولتی منع شده است. چرا نهادی عمومی و غیر دولتی همچون شهرداری تهران، باید بخشی از دارایی های سرمایه ای خود را به بخش دولتی واگذار کند. بنابراین بهتر است شرکت مترو تهران و وزارت راه و شهرسازی، حداکثر تلاش خود برای واگذاری بهره برداری از این خط به بخش خصوصی را به کار گیرند. البته مدیریت و مالکیت ریل و شبکه قطعا باید در اختیار شهرداری تهران باقی بماند.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران پیشنهاد کرد: بهره برداری از این خط با بخش خصوصی مورد مذاکره قرار گیرد. برای مثال در قبال تهاتر مطالبات شهرداری تهران با بخش خصوصی، در میان مدت به عنوان بهره بردار خط انتخاب شود.

وی با بیان اینکه احتمالا طی دو سال آینده شهرداری تهران، قادر به تامین منابع مالی کافی جهت تکمیل این پروژه نخواهد بود، گفت: با روند فعلی تامین مالی، حداقل ۶ سال تکمیل طرح به درازا خواهد کشید. چنین وضعیتی بهترین زمان برای اعتماد به بخش خصوصی و حضور فاینانس در تکمیل طرح های شهری است. حتی با این فرض نیز مدیریت و مالکیت شبکه باید در اختیار شهرداری تهران بماند و تنها بهره برداری از آن در میان مدت به سرمایه گذار تحویل شود.

کرونی با اشاره به اینکه بر اساس یک محاسبه اولیه، تکمیل خط مترو تهران پرند، بین سه تا چهارهزار میلیارد تومان در اراضی و املاک شهر پرند، ارزش افزوده ایجاد می کند، افزود: این در حالی است که پس از راه اندازی و بهره برداری خط، شهرداری تهران باید سالانه مبالغ هنگفتی بابت یارانه بلیت و هزینه نگهداری خطوط بپردازد مانند آنچه در مترو کرج روی می دهد. باید راهکاری اندیشیده شود که ضمن انتفاع شهرداری در منافع حاصله، هزینه های آتی از دوش شهرداری تهران برداشته شود.

به گفته وی، شهر جدید پرند دارای صدها قطعه زمین مرغوب و با ارزش است. در صورت آمادگی شرکت عمران شهر جدید پرند به واگذاری و تهاتر اراضی، بایستی کمیسیونی ذیصلاح انتخاب اراضی معوض را بعهده گیرد.

کرونی با اشاره به اینکه مکانیابی ایستگاه پایانی این خط مترو باید مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: می توان با امتداد مسیر خط تا بخشهای مرکزی تر شهر(به طول حدود چهار کیلومتر و تا فاز ۶ شهر جدید پرند)، علاوه بر افزایش مطلوبیت خط مترو جهت شهروندان پرند، ایستگاه پایانی خط را، به یک فرصت سرمایه گذاری پر منفعت تبدیل کرد.