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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۲۶

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

ورود سامانه ناپایدار به جو استان کرمانشاه/کاهش محسوس دمای هوا

ورود سامانه ناپایدار به جو استان کرمانشاه/کاهش محسوس دمای هوا

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، از ورود سامانه‌ای ناپایداربه جو استان خبر داد و گفت: این سامانه ضمن کاهش محسوس دمای هوا، سبب بارش باران و در مناطق کوهستانی، بارش برف می‌شود.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود سامانه بارشی ناپایدار به جو استان کرمانشاه خبر داد و گفت: هوای استان تا اوایل روز دوشنبه در بعضی ساعات همراه با وزش باد در بعضی ساعات نسبتا شدید و همچنین افزایش ابر خواهد بود.

وی افزود: وزش باد از اواخر روز یکشنبه و طی روز دوشنبه ممکن است سبب نفوذ گرد وغبار به ویژه در نواحی مرزی استان شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت، موجی ناپایدار از بعدازظهر روز دوشنبه تا صبح روز چهارشنبه جو منطقه را متاثر خواهد کرد.

وی افزود: این سامانه ضمن کاهش محسوس دمای هوای روزانه، در بعضی ساعات سبب بارش باران و در مناطق سرد مرتفع و کوهستانی بارش برف در سطح استان خواهد شد.

خسروی ادامه داد: با گذر این موج از جو منطقه و استقرار شرایط نسبتاً پایدار، از روز چهارشنبه تا پایان هفته، دمای هوای شبانه در نقاط مختلف استان مجدداً کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 4180239

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