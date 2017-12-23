ورود سامانه ناپایدار به جو استان کرمانشاه/کاهش محسوس دمای هوا

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود سامانه بارشی ناپایدار به جو استان کرمانشاه خبر داد و گفت: هوای استان تا اوایل روز دوشنبه در بعضی ساعات همراه با وزش باد در بعضی ساعات نسبتا شدید و همچنین افزایش ابر خواهد بود.

وی افزود: وزش باد از اواخر روز یکشنبه و طی روز دوشنبه ممکن است سبب نفوذ گرد وغبار به ویژه در نواحی مرزی استان شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت، موجی ناپایدار از بعدازظهر روز دوشنبه تا صبح روز چهارشنبه جو منطقه را متاثر خواهد کرد.

وی افزود: این سامانه ضمن کاهش محسوس دمای هوای روزانه، در بعضی ساعات سبب بارش باران و در مناطق سرد مرتفع و کوهستانی بارش برف در سطح استان خواهد شد.

خسروی ادامه داد: با گذر این موج از جو منطقه و استقرار شرایط نسبتاً پایدار، از روز چهارشنبه تا پایان هفته، دمای هوای شبانه در نقاط مختلف استان مجدداً کاهش خواهد یافت.