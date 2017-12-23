انجام ۶۲۶ پروژه پژوهشی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نجف لکزایی ظهر شنبه در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که در سالن همایش غدیر برگزار شد، ضمن تشکر و قدردانی از همه برگزارکنندان و شرکت کنندگان در این نمایشگاه، اظهار داشت: مهمترین هدف ما از برپایی چنین نمایشگاهی برقراری ارتباط میان تولید کننده و مصرف کننده است.

وی افزود: در این نمایشگاه سعی بر آن شده تا نهادهایی که نیاز به پژوهش دارند با پژوهش‌های مختلف آشنا شوند و از نزدیک با پژوهشگران و متصدیان این امر به گفتگو بنشینند.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: متأسفانه تا کنون به لحاظ ارتباط تولید کننده با مصرف کننده در پژوهش موفق عمل نکردیم و همچنان خلأ ارتباط میان این دو وجود دارد.

وی با بیان اینکه امیدواریم با این همه ابزارهایی که امروزه در دست است بتوان بیش از پیش این ارتباط را برقرار کرد، اظهار داشت: ما به سهم خود در این عرصه اقداماتی انجام می‌دهیم به عنوان مثال همزمان با چاپ کاغذی آثار، نسخه دیجیتالی آن هم متشر می‌کنیم .

حجت الاسلام لکزایی گفت: در تأمین نیازهای نظام در دفتر تبلیغات اسلامی رویکرد جدیدی طی سال‌های اخیر به وجود آمده که در کنار پژوهش‌های بنیادی به پژوهش‌های راهبردی هم توجه می‌شود.

وی عنوان کرد: اکنون فقط در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ۶۲۶ پروژه در دست انجام داریم که از این تعداد ۳۸۵ فعالیت به قطب‌های فکری و فرهنگی محول شده و ۲۴۱ پروژه مربوط به پروژه‌های بنیادی است.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، افزود: در دو سال گذشته سعی کردیم تا از تولیدات پژوهشی پژوهشگاه از صرف تولید کتاب مقداری خارج و به بسته اقدامات توجه کنیم.

وی با اشاره به رونق کرسی‌ها نیز گفت: با توجه به اینکه در برگزاری کرسی‌های ترویجی رتبه نخست کشوری را کسب کریدم لذا سعی می کنیم تا از تعداد کرسی های ترویجی کاسته و کرسی های تخصصی را افزایش هیم.

حجت الاسلام لکزایی تصریح کرد: دامنه و گستره فعالیت‌ها از ملی به بین‌المللی رفته است و اکنون در دبیرخانه مجمع اندیشمندان ایران و عرب از دانشگاه ۱۶ کشور عضو هستند.

وی افزود: در جلسه‌ای قرار شد تا از آثار منتشر شده در پژوهشگاه هر کدام که می‌تواند برای تبلیغ و مبلغان مؤثر باشد خروجی گرفته شود تا مورد استفاد قرار بگیرد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بحث نظریه پردازی، توجه به مرجعیت علمی دفتر تبلیغات اسلامی و فعالیت قطب‌ها و تقویت رویکرد تمدنی در پژوهش‌ها را امری ضرروی دانست و از برنامه‌های آینده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برشمرد.