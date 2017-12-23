به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام محمد حسن زمانی پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی که در سالن همایش غدیر برگزار شد، اظهار داشت: در قرنهای گذشته درخشش امت اسلامی جهان غرب را تحت تأثیر قرار میداد.
وی با بیان اینکه تاریخ نشان دهنده جلوههای درخشان امت اسلامی در گذشته است، افزود: این گذشته پر افتخار به دلایلی به فراموشی سپرده شد و امروز غیر مسلمانان پرچم دار علم و دانش شده اند و ما مسلمانان عقب گرد کردهایم.
مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه، گفت: غرب با این پیشینه زشت خود امروز پرچم دار علم و تمدن شده و ما باید سر سفره او قرار بگیرم درحالی که اسلام خود دارای بالاترین ظرفیتها بوده و هست.
وی تأخیر و کندی در پژوهشهای حوزه و تحقیقات اسلامی را یک کاستی دانست و عنوان کرد: علم و تکنولوژی با شتاب خیره کنندهای در حال پیشرفت است که ما متأسفانه این شتاب را در پژوهشهای خود شاهد نیستیم.
حجت الاسلام زمانی، با بیان اینکه موفقیتهایی نیز داشتیم که باید آنها را در کنار کاستیها ببینیم، تصریح کرد: به عنوان مثال پیشرفت ما در تعداد رشتههای علوم اسلامی حوزههای علمیه که کمتر از 10 رشته بود اکنون به بیش از 140 رشته گرایش رسیده است.
همه طلاب باید پژوهشگر باشند
وی گفت: این فرهنگسازی باید در حوزههای ما ایجاد شود که تمامی طلاب باید پژوهشگر باشند و شرط طلبه شدن قلم بر دست گرفتن باشد نه تنها بیان و زبان.
مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه به تغییر نظام آموزشی حوزه اشاره کرد و افزود: نظام آموزشی حوزهها و دانشگاههای ما باید از حفظ محوری به سمت پژوهش محوری برود.
وی با تأکید بر هدفمندی پایان نامهها، تصریح کرد: حدود 90 درصد پایان نامههای حوزه و دانشگاه همچنان در قفسهها بیاستفاده مانده است.
حجت الاسلام زمانی، استخراج نظامهای معرفتی از درون قرآن، حدیث و کتب فقهی، به روز رسانی معارف دینی و منطبقسازی با نیازهای ایران و جهان، تعامل علمی و داد و ستاد با مراکز پژوهشی جهان، راهاندازی نهضت ترجمه، حضور علمی در کنفرانسهای بین المللی دنیا، ارسال مقالات به مجلات علمی دنیا، دعوت متفکران و نظریه پردازان جهان بشری را از دیگر عوامل شتاب دهنده دانش و پیشرفت برشمرد.
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