به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره آمریکا چند روز قبل، در ادامه طرح عملیات روانی خود علیه ایران، طرح موسوم به دارایی رهبران ایران را تصویب کرد که به موجب آن، وزارت خزانهداری آمریکا باید فهرست دارایی رهبران ایران از جمله رهبر انقلاب اسلامی را منتشر کند. در یکی از بندهای این طرح آمده است: «ایران به حمایت از گروههای تروریستی در سراسر جهان، بهویژه از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داده است. این گروهها، شامل حزبالله لبنان، چندین گروه شبهنظامی شیعهی عراقی، حماس و جهاد اسلامی فلسطینی هستند. ایران، حزبالله و دیگر شبهنظامیان شیعه به فراهم ساختن حمایت از رژیم اسد ادامه دادند، که به گونهای چشمگیر موجب تقویت توانائیهای رژیم، طولانی شدن جنگ داخلی سوریه و وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر، و بحران آوارگان در آنجا منجر شده است.»
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای در مطلبی در صد و سیزدهمین شماره خط حزبالله با عنوان «چرا آمریکا «عمود خیمه» انقلاب را نشانه رفته است؟» به این طرح واکنش نشان داد و چنین نوشت: واضح است که بهانهی کنگرهی آمریکا از انجام این طرح، آنچنان که در جملات بالا مشهود است، وحشت از نفوذ منطقهای ایران در سالهای اخیر، تحت راهبردهای کلان رهبر انقلاب است.
البته پیش از این نیز رسانههای غربی گزارشهایی در همینباره منتشر کرده بودند. بهعنوان نمونه خبرگزاری انگلیسی رویترز دو سال قبل در گزارشی به این موضوع پرداخت و بهطور مشخص ستاد اجرایی فرمان امام رحمتاللهعلیه، که وظیفهی خدمترسانی به مناطق محروم را برعهده دارد، هدف قرار داده بود. با این حال، به نظر میرسد وارد کردن این موضوع از تبلیغات به قانونگذاری در کنگره و اقداماتی از این دست، یقیناً ریشه در تحولات اخیر دارد.
وعده صادق چند روز بعد از توافق هستهای
برای فهم تحولات مزبور لازم است حدود دو سال به عقب بازگردیم؛ جاییکه آمریکاییها امیدوار بودند توافق هستهای گام اول در مهار جمهوری اسلامی ایران و تضعیف آن خواهد بود و به سرعت خواهند توانست گامهای بعدی را با تضعیف برنامهی موشکی و سپس محدود کردن حضور و نفوذ منطقهای ایران بردارند تا در نهایت بتوانند امنیت ملت ایران را تضعیف کنند. البته رهبر انقلاب اسلامی در همان روزهای اول پس از انجام توافق هستهای وعدهای صادق دادند و در خطبههای نماز عید سعید فطر گفتند: «چه این متن تصویب بشود و چه نشود، به حول و قوّهی الهی، اجازهی هیچگونه سوءاستفادهای از آن داده نخواهد شد؛ اجازهی خدشهی در اصول اساسی نظام اسلامی به کسی داده نخواهد شد؛ قابلیتهای دفاعی و حریم امنیت کشور، به فضل الهی حفظ خواهد شد... ما از حمایت دوستانمان در منطقه دست نخواهیم کشید.»(۱۳۹۴/۰۴/۲۷)
رهبر انقلاب آنروز در حالی این سخنان را گفتند که داعش بخشهای مهمی از عراق و سوریه را در اشغال داشت و عربستان تصور میکرد با داشتن دست بالا در تهاجم نظامی علیه مردم بیپناه یمن، به سرعت خواهد توانست مهرهی خود را به این کشور بازگرداند و در ادامه مناطق مهمی همچون لبنان را درگیر بنبست و بحران سازد؛ اما حالا دو سال پس از آن روزها که حتی برخی دلسوزان را نیز نگران کرده بود، با وجود آنکه یک همپیمانی کامل از سوی آمریکا و برخی دولتهای مرتجع منطقه برای باقیماندن یک داعشِ تحت کنترل وجود داشت، با فداکاری سربازان جبههی مقاومت، سیطرهی شجره خبیثه داعش پایان یافته است، مردم یمن پس از هزار روز مقاومت، همچنان سرافراز ایستادهاند و ایستادگی، توان نظامی و سرعت و مهارت آنان در دفع فتنهی سعودی علیعبداللهصالح حیرتآور است، و در لبنان نیز فتنهی سعودی برای ایجاد بحران سیاسی و بهدنبال آن جنگ داخلی، با کیاست و درایت جبهه مقاومت ماند.
عصبانیت آمریکا از چارچوب پرقدرت ولایتفقیه
صحنهی امروز منطقه و پیشرفت جبههی مقاومت، دقیقاً در نقطهی مقابل انتظار آمریکاییهاست که خیال میکردند توافق هستهای و اقدامات دیگر قرار است ایران و جریان مقاومت را ضعیف کند. رئیسجمهور آمریکا در نطق دو ماه قبل خود علیه کشورمان بهوضوح عصبانیت خود را از این واقعیت که توافق هستهای نتوانسته پیشروندگی ایران را مهار کند، بیان کرد.
اما موفقیتهای خیرهکنندهی جبهه مقاومت در ذیل یک چارچوب پرقدرت بهنام "ولایتفقیه" رخ داده است که از آن میتوان به "عمود خیمه" انقلاب و کشور تعبیر کرد؛ به برکت این چارچوب پرقدرت فکری و عملی است که سیدحسن نصرالله، سردار رشید جبههی مقاومت با افتخار اعلام میکند: "آمریکا بردههایی دارد. اشغالگران نفت و پول و گاز با بردهها تعامل میکنند. ما ولیفقیه داریم و با ولایت فقیه آقایی میکنیم. "
در مقابل، برنامهی ثابت دشمن در سالهای پس از انقلاب، ضربهزدن به چارچوب ولایتفقیه و جایگزینکردن چارچوبهای القایی و دروغین با هدف تزریق وابستهگرایی و لطمه زدن به امنیت و استقلال کشور بوده است. طرح اخیر کنگرهی آمریکا تنها نمونهی کوچکی از هزاران توطئه علیه نظام اسلامی در طول این سالهاست.
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