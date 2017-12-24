به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدعلا هاشمی شاهرودی فرزند آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تعطیلی دروس آیت الله هاشمی شاهرودی برای تکمیل دوره درمانی، از سلامتی کامل نایب رییس خبرگان رهبری خبر داد.

وی با اشاره به نگرانی شاگردان و علاقه مندان آیت الله هاشمی شاهرودی از عدم حضور ایشان در دروس و جلسه مجمع تشخیص مصلحت افزود: الحمدلله آیت الله هاشمی شاهرودی در سلامت کامل هستند.

فرزند آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار کرد: دروس ایشان چند روزی برای تکمیل دوره درمان تعطیل خواهد بود، عدم حضور ایشان در جلسه مجمع تشخیص نیز به همین دلیل است و به زودی برنامه ها و دروس آیت الله هاشمی شاهرودی از سر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: آیت الله هاشمی شاهرودی برای تکمیل دوره درمانی سفری به خارج از کشور کردند و به زودی باز می گردند اما هیچ جای نگرانی وجود ندارد و خوشبختانه در سلامت کامل هستند و دروس و برنامه ها را پیگیری می کنند.