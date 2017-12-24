ارسال هرگونه پیامک در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق بیک پور در همایش مدیران استانی وزارت ارتباطات با اشاره به موضوع اطلاع رسانی در مواقع بحرانی از طریق پیام کوتاه تلفن همراه گفت: نمایندگان اپراتورها باید از هرگونه ارسال پیامک به مردم بدون هماهنگی با ستاد مدیریت بحران خودداری کنند.

وی گفت: بر اساس دستورالعمل ستاد مدیریت بحران، تنها پیامک های مورد تائید این ستاد قابل ارسال به مردم خواهد بود تا در مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه، باعث تشویش اذهان عمومی نشود.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات همچنین از اجرای پروژه رادیوترانک ملی به عنوان یکی از طرح های مدیریت بحران وزارت ارتباطات در همه استان ها و به صورت یکپارچه خبر داد و گفت: در صورتی که مشکل فضا برای نصب تجهیزات در استان ها حل شود این شبکه ملی برای ارتباط رسانی در مواقع بحران در تمامی استان ها نصب و راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه برای ارتباط رسانی در زمان بحران ۱۲ فرکانس رادیویی در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار گرفته است، در مورد اجرای پروژه بالن های مخابراتی در استان های کشور نیز گفت: به دستور وزیر ارتباطات این ایستگاه های پرتابل برای ایجاد شبکه ارتباطی در مناطق حادثه دیده نصب و راه اندازی خواهد شد که هم اکنون اپراتورها در حال نصب تجهیزات مخابراتی در همه استان ها برای اجرای این پروژه هستند.