مژده لواسانی و محمد بحرانی به «فاز» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اوج کودک و نوجوان، مژده لواسانی مجری تلویزیون قرار است در نقش مجری بخش های استودیویی مستند مسابقه «فاز» (فرزند ایران زمین) جلوی دوربین این برنامه قرار گیرد.

همچنین محمد بحرانی هنرمند و صداپیشه عروسک هایی چون جناب خان قرار است اجرای گفتارمتن این مسابقه نوجوانانه را برعهده بگیرد که لواسانی نیز در اجرای این گفتارمتن ها در کنار او حضور خواهد داشت.

پخش مستند مسابقه «فاز» با محوریت نوجوانان از سه شنبه پنجم دی ماه آغاز خواهد شد. در این مسابقه ۲۸ نوجوان دختر و پسر طی هفت مرحله (فاز) برای انجام یک ایده عام‌المنفعه برای فعالیت های اجتماعی به رقابت می‌پردازند و در پایان افراد برگزیده نشان فرزند ایران زمین و جایزه اعتباری یکصد میلیون تومانی در قالب حمایت برای اجرای طرح برگزیده را از آن خود خواهند کرد.

«فاز» محصول مرکز اوج کودک و نوجوان است و با همکاری گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما تولید شده است. همچنین این برنامه اولین تجربه ساخت مستندمسابقه ویژه نوجوانان در ایران به شمار می آید.