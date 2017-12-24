به گزارش خبرنگار مهر در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندیهای صنایع دریایی در مجلس، گفت: دستاوردهای قابل توجه در صنعت دریایی کشور با تلاش عزیزان محقق شده است و از همین رو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز چندین بار از توانمندی های صنایع دریایی بازدید بعمل آوردند که این امر نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه‌ای به صنایع دریایی دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس بر اهمیت صنعت دریایی توجه دارد، تصریح کرد: صنایع دریایی و در حقیقت بستری که در دریا وجود دارد، بستر بسیارباز و بزرگی است که می تواند برای کشور یک امتیاز بسیار بزرگ تلقی شود.

پزشکیان افزود: کشورهایی که به دریا دسترسی ندارند، بسیار تلاش می کنند که یک آبراهه ای داشته باشند که بتوانند از طریق دریا حمل ونقل خودشان را انجام دهند و براساس اطلاعات موجود بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل در دنیا از طریق دریا انجام می گیرد واین عدد، عدد بسیار بزرگی است.

وی ادامه داد: ما از نظر سوق الجیشی برای کشورمان و هم برای کشورهای که ما می توانیم مسیر مناسبی به شمار آییم که این امر بسیار ارزشمند است زیرا می توان از مسیر دریایی دستاوردهای بسیار مناسبی را کسب کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: نگاه به دریا و وضعیت سوق الجیشی ما می تواند نکته مثبتی برای برون رفت از مشکلاتی باشد که در کشور با آن روبروهستیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مدیران صنایع دریایی گله و صحبتی داشتند که چرا توانمندی‌های ما در حوزه صنایع دریایی نادیده گرفته می شود و ما همچنان شاهد حضور ورود بی رویه شناورهای خارجی هستیم، خاطرنشان کرد:آن چیزی که مشخص است این است که کمیسیون صنایع به جد پیگیر هستند که این عدم هماهنگی که در سیستم وجود دارد، برایش راه حلی پیدا کنند و واقعیت این است نه تنها در صنایع دریایی بلکه در بسیاری از صنایع نیز این مشکل را داریم. ما دلمان می خواهد، بعضی از این واردکنندگان به توانمندی‌های خودمان دل ببندیم و پایبند باشیم.

پزشکیان افزود: ما در مجلس به دنبال این موضوع هستیم که به توانمندی‌ها، خلاقیت و تولید داخلی براساس سیاست هایی که مقام معظم رهبری فرمودند نگاه ویژه داشته باشیم و حتما این کار خواهیم کرد و این اشکال وجود دارد زیرا عده ای در واردات منافع دارند و شاید تولید برای آنها آن منفعت را نداشته باشد و در مقابل آن می ایستند؛ ما مسئولیم که آن را پیگیری کنیم و تلاش کنیم که این اتفاق نیافتد و انشاالله این عزم واراده در کمیسیون وجود دارد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تقویت شورای عالی صنایع دریایی ،یادآورشد: کارگروه کمیسیون مربوطه این امر را انجام می دهد و آن چیزی که به نفع کشور واستقلال و عدم وابستگی ماست ما تلاش می کنیم که در مجلس انجام دهیم وهرکسی هم که در ذهنش پیشنهادی وجود دارد به کارگروهی که در کمیسیون صنایع ایجاد شده است، پیشنهاداتش را اعلام کنند و ما تلاش می کنیم که در مجلس به نتیجه برسانیم.