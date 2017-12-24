صیانت ازحقوق پدیدآورندگان آثارفرهنگی وهنری درفضای مجازی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در بازدید از مرکز رسانه‌های دیجیتال این وزارتخانه با بیان این مطلب افزود: حمایت از حقوق پدیدآورندگان یکی از بخش‌هایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، در غیر این صورت اقتصاد فرهنگ و هنر در فضای مجازی در معرض خطر است.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیران و کارکنان این مرکز ادامه داد: مرکز رسانه‌های دیجیتال ماموریت‌های بسیاری دارد که لازم است درباره وضعیت فعلی و جایگاه آینده آن نسبت سنجی شود؛ توجه بر الکترونیکی کردن خدمات رسانی به مخاطبان از اهمیت بسیاری برخوردار است. اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اهداف دولت الکترونیک از طریق فضای الکترونیکی به مخاطبان خدمات رسانی کند و از این طریق تعداد مراجعان حضوری به وزارتخانه کاهش یابد نیز از موارد قابل ملاحظه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همه معاونت‌ها و سازمان‌ها و ادارات کل این وزارتخانه باید خود را با دنیای جدید دیجیتال وفق دهند و در فضای جدید فعالیت‌ها و اقدامات خود را پیش ببرند.

وی تصریح کرد: نقش مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقشی کلیدی است و نباید در حاشیه قرار بگیرد. این مرکز نباید صرفاً نقش تصدیگری داشته باشد، زیرا یکی از مراکز مهم و در متن محسوب می‌شود. بنابراین این مرکز با داشتن نقش راهبری باید آینده‌نگری و مطالعات خود را ارتقا دهد.

صالحی ادامه داد: پدید آوردن زیرساخت‌ها از دیگر موضوعاتی است که مرکز رسانه‌های دیجیتال ضرورت دارد به آن توجه کند و بر ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها و خدمات رسانی این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی تمرکز داشته باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نگاه بیرونی نسبت به سازمان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. باید بدانیم نگاه‌های بیرونی چه انتظاراتی از ما دارند و آنچه را اتفاق می‌افتد با آنچه باید اتفاق بیفتد، با یکدیگر مقایسه کنیم.

وی با اشاره به صیانت از آثار پدیدآورندگان در حوزه‌های فرهنگی و هنری ادامه داد: اینکه فضای سالم مجازی را به گونه‌هایی ایجاد کرد تا فرصت‌های آن بیش از تهدیدها باشد، از موضوعات قابل ملاحظه ای است که این مرکز باید بر آن توجه بیشتری داشته باشد.

بر اساس همین گزارش، در این بازدید، سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گزارشی از مجموعه فعالیت‌های این مرکز در بخش‌های مختلف ارائه داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بازدید از حوزه‌های مختلف این مرکز از جمله واحد مطالعات و برنامه ریزی، صیانت و بازرسی، توسعه و ترویج فناوری اطلاعات، صدور مجوز محتوا و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، واحد رسانه‌های برخط، رسانه‌های همراه و هوشمند، معاونت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بازدید و در گفتگو با مدیران و کارکنان این حوزه‌ها در جریان روند فعالیت‌ها و اقدامات آن‌ها قرار گرفت.