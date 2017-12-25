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۴ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵

مهر منتشر کرد؛

جزئیات تورم دهک‌های درآمدی در آذر/ رشد ۱۳.۲ درصدی تورم خوراکی‌ها

جزئیات تورم دهک‌های درآمدی در آذر/ رشد ۱۳.۲ درصدی تورم خوراکی‌ها

جدول شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم خانوارهای کل کشور بر حسب دهک های هزینه ای در آذرماه نشان می دهد تورم خوراکی ها در دهک اول ۱۱.۱ و در دهک دهم ۱۳.۲ رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران برای اولین بار تورم خانوارهای کل کشور را برحسب دهک های هزینه ای در آذرماه محاسبه کرده است که بر این اساس دولت می تواند با تمرکز دقیق تر بر روی این شاخص ها، برنامه ریزی مناسب تری را برای اقلام سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد و پردرآمد طراحی نماید.

بر اساس اطلاعات مذکور، خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ۴۳.۳ درصد از وزن سبد مصرفی خانوارهای دهک اول را به خود اختصاص می دهد که این سهم در دهک دهم یعنی پردرآمدها ۱۷.۲۲ درصد است. همچنین سهم اقلام غیرخوراکی و خدمات برای دهک اول ۵۶.۷ درصد و برای دهک دهم ۸۲.۷۸ درصد است.

در عین حال، تورم سالانه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات برای دهک اول ۱۱.۱ درصد و برای دهک دهم ۱۳.۲ درصد است، ضمن اینکه تورم سالانه غیرخوراکی ها و خدمات نیز برای کم درآمدها ۷ درصد و برای پردرآمدها ۶.۲ درصد است.

محاسبات مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم کل دهک اول به صورت سالانه ۸.۸ درصد و برای دهک دهم ۷.۴ درصد است.

در عین حال تورم سالانه برای دهک دوم ۸.۸ درصد، برای دهک سوم ۸.۷، دهک چهارم ۸.۶، دهک پنجم ۸.۵ و دهک ششم ۸.۴، دهک هفتم ۸.۳، دهک هشتم ۸.۲، دهک نهم ۸ و دهک دهم ۷.۴ درصد است. ضمن اینکه تورم سالانه برای کل دهک ها ۸ درصد محاسبه شده است.

کد مطلب 4182059

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