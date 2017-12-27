مریم جلالی مدیر پردیس سینمایی ملت که به عنوان سینمای رسانه‌ها در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در نظر گرفته شده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت آماده سازی این سینما گفت: تدارک این سینما به جد توسط دبیرخانه جشنواره انجام می شود به طوری که هم مسئول اجرایی جشنواره و هم مسئول کمیته اطلاع رسانی و هم ما به عنوان میزبان جشنواره تمام تلاشمان را می کنیم که این آماده‌سازی به بهترین نحو ممکن انجام شود.

وی درباره این موضوع که عده ای از نمایندگان رسانه ها به پردیس ملت رفته و درباره جانمایی غرفه ها صحبت کرده اند، افزود: نمایندگان شبکه های تلویزیونی و رادیویی به پردیس ملت آمده و از روند آماده سازی این سینما آگاه شده اند که انتخاب این افراد و هماهنگی حضورشان با مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر بوده است.

جلالی با تاکید بر اینکه کارهای آماده سازی این سینما در حال انجام است، عنوان کرد: تمام مسایل از جمله پارکینگ و مسایل مورد نیاز جشنواره به جد پیگیری می شود البته فضای سالن ها از پیش استانداردهای خود را داشته است و احتیاجی به آماده سازی چندانی ندارد، اما مهمترین مساله ما تدارک اینترنت پرسرعت، فیبر نوری و پارکینگ است که در حال حاضر مشغول پیشبرد آنها هستیم و تاکنون پیشرفت خوبی هم داشته ایم. ضمن اینکه دبیرخانه جشنواره هم به جد در حال پیگیری این امور است بنابراین قطعا تا شروع جشنواره وظیفه ما این است که پردیس ملت را به عنوان کاخ رسانه آماده کنیم تا به بهترین شکل میزبان اهالی رسانه باشیم.

مدیر پردیس سینمایی ملت درباره ظرفیت این سینما برای میزبانی از اهالی رسانه اظهار کرد: هرجایی محدودیت خود را دارد و همیشه متناسب با آن مکان مهمان دعوت می شود بنابراین این چیزی نیست که ما بتوانیم بگوییم ظرفیت خود را افزایش می دهیم یا نه. از حیث ظرفیت باید بگویم که ما چهار سالن ۲۷۰ نفره داریم که تقریبا معادل با سالن هایی است که قبلا اکران های جشنواره در آنجا انجام می شد.

جلالی اضافه کرد: ما موظفیم برای تماشاچی سینما و اهالی رسانه بهترین سیستم ها را داشته باشیم از همین رو سرویس هایی که در ایام جشنواره مورد نیاز است مثل جایگاه نشست خبری، جایگاه حضور هنرمندان و دبیرخانه از سوی دبیرخانه پیگیری می شود و ما هم امیدواریم در اسرع وقت این جایگاه ها آماده شوند. ما یک ماه زمان داریم و سعی می کنیم از این یک ماه بیشترین استفاده را کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: پردیس ملت به دلیل اتصال به پارک ملت، برخورداری از سازه منحصر به فرد و اینکه مخصوص سینما است یک سرمایه اجتماعی برای شهر تهران محسوب می شود. این پردیس سالن همایش نیست که نقطه کور تماشا داشته باشد، سالن مارکت هم نیست که عبور و مرور آن سخت باشد بنابراین این سینمای منحصر به فرد تمام تلاشش را می کند که بهترین میزبان برای اهالی رسانه باشد.