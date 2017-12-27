مشکلات آرامستان خارگ رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی صبح چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی چهارگانه در بخش خارگ اظهار داشت: داشتن آمار واقعی از اهمیت بسیار زیادی در برنامه‌ریزی و توسعه برخوردار است.

وی با اشاره به اهمیت ثبت وقایع حیاتی در موقع و مهلت قانونی، تصریح کرد: ثبت این اطلاعات در زمان مناسب و قانونی، تاثیر زیادی در آمار و اطلاعات خواهد داشت.

بخشدار خارگ با اشاره به اینکه شهرداری خارگ برابر قانون نیاز است نسبت به ساماندهی ارامستان اقدام کند، افزود: شهرداری باید در خصوص ثبت وفات در مهلت قانونی با اداره ثبت احوال همکاری کند.

وی خواستار بین‌بخشی برای دستیابی به نتایج مطلوب شد و بیان کرد: مرکز جامع سلامت شهری و بیمارستان نفت در خصوص ثبت تولد نیز برای همکاری با ثبت احوال همکاری داشته باشند.

رضایی ادامه داد: اداره ثبت احوال نیز اقدامات لازم را در خصوص صدور و چاپ شناسنامه در خود اداره ثبت احوال خارگ در راستای تکریم ارباب رجوع بزرگسالان داشته باشد.

بخشدار خارگ از دستگاه‌های زیربط از جمله بیمارستان نفت خواستا تا برای حل پزشک قانونی در خارگ اقدام کنند.