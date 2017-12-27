استراتژی امنیت ملی ترامپ به حقوق بشر بی توجه است

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده هفته گذشته استراتژی امنیت ملی نوین دولت خود را اعلام کرد. استراتژی یا راهبردی که خواهان توسعه نفوذ آمریکا در سراسر جهان برای ترویج صلح و مقابله با طیفی از تهدیدات ناشی از دشمنانی مانند چین، روسیه و تروریست ها است.

ترامپ در مقدمه سند راهبرد امنیت ملی خطاب به آمریکایی‌ها نوشته است: مردم آمریکا مرا انتخاب کرده‌اند که آمریکا یک بار دیگر عالی شود. من وعده دادم که دولتم امنیت، منافع و رفاه شهروندان ما را در اولویت نخست قرار دهد. وعده دادم که اقتصاد آمریکا احیا خواهد شد، ارتش بازسازی خواهد شد، مرزهای ما مورد حفاظت قرار خواهد گرفت، یکپارچگی ما حفظ خواهد شد و ارزش‌های ما اشاعه خواهد یافت.

وی در این سخنرانی استراتژی را مطرح می کند که بر اساس واقع گرایی اصولی است و چهار ستون آن عبارتند از : حفظ میهن، به حداکثر رساندن نفوذ آمریکا، حفظ صلح از طریق قدرت نظامی و تقویت اقتصاد و تجارت آمریکا. وی از چین و روسیه به عنوان قدرتهای تجدید نظر طلبی یاد می کند که باید با آنها مقابله شود.

جهت بررسی این موضوع خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «رابرت جرویس» رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا و استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا تنظیم نموده که در ادامه می آید. جرویس از بنیانگذاران مکتب رئالیسم تدافعی در روابط بین الملل است که آوازه جهانی دارد.

*استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا بر اساس چهار اصل است: حفظ کشور، بهبود ثروت عمومی، حفظ صلح از طریق قدرت نظامی و افزایش نفوذ آمریکا. در این استراتژی تا چه حد به ابزارهای قدرت نرم اشاره شده است؟

همانطور که در بیانیه آمده است قدرت نرم نگرانی اصلی این دولت نیست.

*برخی از استراتژی جدید انتقاد کرده و بر این باور هستند که در استراتژی جدید، برخی از موضوعات از جمله حقوق بشر و تغییرات آب و هوایی حذف شده است. با توجه به این رویکرد آیا استراتژی جدید آمریکا منجر به صلح و امنیت پایدار خواهد شد؟

روشن نیست که آیا تمرکز بر حقوق بشر ثبات را به جزء امنیت افزایش می دهد یا خیر. گرچه در این سند حقوق بشر ناچیز شمرده شده، اما اگر نادیده گرفته شود مخالف با وعده های انتخاباتی ترامپ بوده و یک انحراف از سیاست های گذشته امریکاست، در این صورت با ارزشهای امریکایی مطابقت نخواهد کرد.

*در استراتژی جدید، بودجه بیشتری به ارتش آمریکا اختصاص خواهد یافت. آیا این بدان معنی است که سیاست خارجی آمریکا بیشتر نظامی خواهد شد و اهمیت دیپلماسی کاهش خواهد یافت؟

نه لزوما. با این وجود دیپلماسی به طور انتخابی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مثال در تحکیم تحریم ها علیه کره شمالی موثر بوده است. علاوه بر این یک ارتش قوی می تواند، حامی خوبی برای دیپلماسی باشد. با این حال واشنگتن به یک وزارت امور خارجه فعال تر و قوی تر از آنچه اکنون تحت ریاست «رکس تیلرسون» است، نیازمنداست.

*با توجه به اهمیت ارتش آمریکا در استراتژی جدید آیا امکان مداخله نظامی بیشتر آمریکا در نقاط مختلف جهان وجود دارد؟

ممکن است. اما در کنار مبارزه با تروریسم، ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود خواهان مداخله نظامی کمتر بود و ترامپ ممکن است از این سیاست پیروی کند.

*ترامپ در استراتژی ملی خود روسیه و چین را رقبای خود و نه دشمن دانسته و تاکید کرده که آمریکا باید تلاش کند با آنها روابط اقتصادی برقرار کند. علت رویکرد مثبت ترامپ به این دو کشور چیست؟

من فکر می کنم ترامپ این دو کشور را دشمن نامیده و بر اساس گزارش مطبوعات آنها فکر نمی کنند که با آنها به آرامی برخورد می شود.

*ترامپ از مواضع خود علیه ایران و کره شمالی دفاع کرد. با وجود این مسئله که ترامپ برجام را مورد تایید قرار نداده است سرنوشت این توافق را چگونه پیش بینی می کنید؟

سخت می شود پیش بینی کرد. کنگره ظاهرا درخواست قانون کلی ترامپ را نمی پذیرد و اکثر اقدامات مرتبط با برنامه هسته ای ایران به بن بست خواهد رسید. سوال اصلی این است که آیا ترامپ به دنبال این موضوع است که تحریم ها را از توافقنامه مستثنی کند یا خیر.