نبرد میلان و اینتر در مسیر قهرمانی کوپا ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، به فاصله چند روز بعد از دیدار حساس ال‏ کلاسیکو دنیای فوتبال دوباره شاهد دیداری جذاب و نبرد بین دو رقیب دیرینه خواهد بود. امشب (چهارشنبه) ساعت ۲۳:۱۵ به وقت تهران دو تیم فوتبال اینتر و میلان در دربی دلامادونینا و در چارچوب بازی‎های جام حذفی ایتالیا به مصاف هم می‏ روند.

هرچند این بازی مربوط به جام حذفی است، اما نگاه به جدول رده ‏بندی لیگ ایتالیا نشان از حاکم بودن وضعیت بهتر در نیمه آبی و مشکی‎پوش شهر میلان دارد.

نراتزوری با کسب ۴۰ امتیاز از ۱۸ بازی در رده سوم جدول رده‏ بندی و پایین‎تر از ناپولی و یووه قرار دارد و میلان که به نوعی بعد از خریدهای مالک جدید در دوران گذار است با ۲۴ امتیاز از همین تعداد بازی در رتبه یازدهم جدول قرار گرفته است.

دو تیم قرار است در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی به مصاف هم بروند، اما در دور یک هشتم میلان بهتر عمل کرده است، این تیم با شکست قاطع و ۳ بر صفر ورونا راهی یک چهارم شده، اما اینتر در بازی با پوردنونه در پایان وقت‎ عادی بازی به تساوی بدون گل دست پیدا کرد و در ضربات پنالتی هم با اختلاف یک گل و با نتیجه ۵ بر ۴ به برتری رسیده است.

دیگر دیدار این مرحله بین تیم‎های ناپولی و آتالانتا است و در دیدار روز گذشته هم فیورنتینا با نتیجه یک بر صفر مغلوب لاتزیو شد.

گنارو گتوسو، سرمربی تازه‎وارد میلان در گفتگو با شبکه تلویزیونی میلان درباره این بازی گفت: این بازی برای ما شبیه به فینال جام جهانی است، هیچ کس انتظار این سطح از سختی را نداشت، اما دربی می ‏تواند فصل را برای ما تغییر دهد، هم از نظر نتیجه و هم اثر روحی و روانی‎ای که روی تیم می‏ گذارد.

لوسیانو اسپالتی، سرمربی اینتر هم در آستانه این بازی با شبکه تلویزیونی اینتر صحبت کرد: بازی بسیار مهمی است. نظرمان این است که برای این بازی آماده هستیم، آماده حضور در نیمه نهایی هستیم، هم از نظر فردی و هم تیمی باید بهترین بازی‏مان را ارائه دهیم.