https://mehrnews.com/x3cXJz ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳ کد مطلب 6935781 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳ تصویر هوایی جدید از محل جنایت آمریکا در کوهستک سیریک- تصاویر هوایی از خانه مسکونی که در آن جشن عروس برپا بود و مورد اصابت موشک آمریکایی قرار گرفت. دریافت 2 MB کد مطلب 6935781 کپی شد مطالب مرتبط جنایت علیه مردم بیدفاع، ملت ایران را از دفاع از وطن عقب نمینشاند آثار تجاوز آمریکا به مراسم عروسی در سیریک - ۲ گزارش مهر از وضعیت مجروحان حمله آمریکا به یک عروسی در بیمارستان میناب برچسبها هرمزگان سیریک.هرمزگان حمله نظامی
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