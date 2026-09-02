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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

تصویر هوایی جدید از محل جنایت آمریکا در کوهستک

تصویر هوایی جدید از محل جنایت آمریکا در کوهستک

سیریک- تصاویر هوایی از خانه مسکونی که در آن جشن عروس برپا بود و مورد اصابت موشک آمریکایی قرار گرفت.

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کد مطلب 6935781

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