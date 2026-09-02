محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی در تاریخ ۱۲ شهریورماه الی ۱۶ شهریورماه از ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر در حوالی پایگاه دریایی بوشهر خبر داد.

فرماندار بوشهر تأکید کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترل‌شده بوده و جای نگرانی برای شهروندان عزیز نیست.

مظفری ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاک‌سازی و تأمین ایمنی شهر بوشهر، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیم‌های خنثی‌سازی قرار گرفته است.