  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در محدوده پایگاه دریایی بوشهر

خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در محدوده پایگاه دریایی بوشهر

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: انفجارهای روز پنجشنبه دوازدهم شهریورماه تا روز دوشنبه شانزدهم شهریورماه، در قالب عملیات خنثی‌سازی و کنترل شده با هماهنگی انجام می‌شود و جای نگرانی نیست.

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی در تاریخ ۱۲ شهریورماه الی ۱۶ شهریورماه از ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر در حوالی پایگاه دریایی بوشهر خبر داد.

فرماندار بوشهر تأکید کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترل‌شده بوده و جای نگرانی برای شهروندان عزیز نیست.

مظفری ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاک‌سازی و تأمین ایمنی شهر بوشهر، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیم‌های خنثی‌سازی قرار گرفته است.

کد مطلب 6935785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها