سعید آنی زاده کارگردان «هدیه مادربزرگ» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم سینمایی گفت: به تازگی پروانه ساخت فیلم «هدیه مادربزرگ» صادر شده است و ما در نظر داریم اواخر بهمن ماه ساخت آن را آغاز کنیم.

وی افزود: این فیلم در شرایط سخت آب و هوایی یعنی در برف و باران ساخته می شود و دریا و روستاهای جنگلی از جمله روستای گلستان حوالی رامسر از جمله لوکیشن های «هدیه مادربزرگ» است. تحمل سختی ساخت این فیلم در شرایط بد آب و هوایی و لوکیشن های صعب العبور به این خاطر است که عوامل ساخت این فیلم دوست دارند فیلمی در خور شان و منزلت بیننده ایرانی ارایه کنند.

آنی زاده در پایان عنوان کرد: بعد از گذشت ۱۰ سال دوری از فیلمسازی تصمیم دارم با فیلمی جذاب برگردم و ثابت کنم با امکانات کم و نبود سرمایه کافی و مشکلات فراوان هم می توانیم فیلم خوب بسازیم.

این فیلم درباره نوجوانان و قوام بخشیدن به ارتباط عاطفی بین نسل ها است.

در خلاصه داستان «هدیه مادربزرگ» آمده است: «در یکی از روستاهای شمال کشور بی بی تصمیم می گیرد نرگس تنها نوه یادگار دختر مرحومش را قبل از پایان مهلت قانونی برای ثبت نام مدرسه شبانه روزی از طریق جنگل به شهر برساند. پدر نرگس برای صید ماهی به دریا رفته و چند روزی است از او خبری نیست. بی بی به همراه نرگس در جنگل در هوای سرد و برفی راه خود را گم می کنند و بی بی از دنیا می رود... .»

این فیلم برای نمایش در گروه سینمایی «هنر و تجربه» ساخته می شود.