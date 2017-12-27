به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی غلامحسین نیا سما کوش ظهر چهارشنبه در نشستی با شهردار سمنان بابیان اینکه ۱۸هزار شهروند سمنانی عضو این کتابخانه‌ها هستند، ابراز داشت: شش کتابخانه عمومی و یک کتابخانه مرکزی در سمنان فعالیت دارد که با استقبال شهروندان در نخستین جشنواره اهدای کتاب ۴۷ هزار نسخه به این کتابخانه‌ها اهدا شد.

وی بابیان اینکه امسال ۵۵۰میلیون تومان اعتبار برای ساخت کتابخانه مسکن مهر سمنان در نظر گرفته‌شده است، افزود: این کتابخانه در زمینی با مساحت یک هزار و ۲۰۰متر و دریکی از مناسب‌ترین منطقه در نظر گرفته‌شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های استان سمنان بابیان اینکه پرداخت نیم درصد شهرداری‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی را در ترویج فرهنگ مطالعه و تجهیز کردن کتابخانه‌های عمومی داشته باشد، ابراز داشت: با پرداخت‌های نیم درصد شهرداری سمنان ۱۱کار عمرانی در کتابخانه‌های این شهرستان بااعتباری قریب به هفده میلیون تومان انجام شد.

سما کوش بابیان اینکه باید همه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه نهادهای فرهنگی دغدغه ترویج فرهنگ مطالعه را داشته باشند، تصریح کرد: خوشبختانه در شهرداری سمنان فعالیت‌های مطلوبی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه انجام‌شده است.

شهردار سمنان نیز در این نشست بحث توسعه کتاب و کتاب‌خوانی را مهم دانست و بیان کرد: شهرداری از کتابخانه‌های عمومی این شهرستان حمایت مادی و معنوی خواهد کرد و در این راستا اجرای برنامه‌های فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

سید محمد ناظم رضوی اضافه کرد: مطالعه موجب کاهش معضلات اجتماعی می‌شود اما با توجه به گسترش فضای مجازی جوان‌ها برای مطالعه گرایش و رغبت کمتری را نشان می‌دهند لذا می‌کوشیم تا با برگزاری جشنواره‌های قصه‌گویی و احداث کتابخانه‌های کوچک در فضای اداری توجه عمومی را به سمت مطالعه افزایش دهیم.