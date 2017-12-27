به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباه اینکه بیشتر از زمان اعلام شده برای مهار چاه رگ سفید زمان صرف شده گفت: مدت زمان مهار چاه بیشتر از زمان مطرح شده نبود و چاه رگ سفید در همان شصت روزی که اعلام کردیم خاموش شد.

وی افزود: شما برای خود زمان خاصی اعلام می کنید تا بعد بگویید دولت توانایی کار ندارد و یکسری پهلوان پنبه را به عنوان قهرمان معرفی می کنید.

زنگنه ادامه داد: خوشبختانه با تلاش دوستان وهمکاران ما در شرکت حفاری، خاموش کردن چاه را از دو مسیر هوایی و زمینی برنامه ریزی کردیم و علیرغم همه فشارها و آزارهایی که به همکارانمان رساندند، چاه خاموش شد.

وزیر نفت ادامه داد: بیش از ده بار از بالا به چاه حمله شد اما موفقیتی به دست نیامد ولی همزمان، برای رسیدن به محل تغذیه چاه فوران کرده، چاهی حفر شد و دیروز به این محل تغذیه رسیدیم و بالاخره چاه مهار شد.

زنگنه گفت: جا دارد از دو همکاری که در روز اول فوران چاه جان خود را از دست داده یادی کنم و به خانواده آنها تسلیت بگویم امیدوارم صداو سیما هم این کار را درست منعکس کرده و اخبار منفی منتشر نکند.

وزیر نفت همچنین درباره تعیین تکلیف حامل‌های انرژی در بودجه گفت: اکنون لایحه بودجه در مجلس است و باید مجلس درباره آن تصمیم بگیرد. من هم شنیده ام که کمیسیون انرژی دیروز اعلام کرده است که بند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را حذف می کند.