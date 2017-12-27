توسعه ورزش و پیاده محوری در شهر قزوین اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال آور و قهرمان استان قزوین که درسالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: یک از چشم اندازها و رویکردهای شهردار قزوین افزایش نشاط اجتماعی و کاهش استرس و آسیب های اجتماعی است که در این راستا توجه به ورزش در اولویت است.

شهردار قزوین بیان کرد:در اولین گام باید بخش نرم افزاری و سخت افزاری ورزش را تقویت کنیم که بالابردن سرانه ورزش در اجرای طرح تفضیلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در دوره جدید شورا و شهرداری با یکنگاه تعاملی تلاش می کنیم تا افسردگی در شهر کاهش یابد و نشاط شهری بیشتر شود که مهمترین روش آن توجه به توسعه ورزش است.

صفری بیان کرد: ورزش یک موضوع ملی است و ورزش قهرمانی یک افتخار ملی محسوب می شود که می تواند به ایجاد نشاط و افزایش شاخص های امید به زندگی کمک کند.

شهردار قزوین یادآورشد: از ورزشکاران قهرمان می توان درس گرفت و الگوی موفقی به جوانان و نوجوانان ارائه کرد و در شورای شهر و شهرداری با نگاه تقویت ورزش رویکرد حمایت در بودجه سال اینده اتخاذ کرده ایم.

صفری اظهارداشت: در نیمه دوم امسال با توجه به بحرانی که برای تیم والیبال قزوین ایجاد شد و در استانه حذف از لیگ قرار گرفت توانستیم باحمایت عملی این تیم رابه عرصه ورزش بازگردانیم وتیم فوتبال کاسپین نیزبا حمایت شهرداری توانسته در میدان بدرخشد.

زیرساخت ورزشی را تقویت می کنیم

وی اضافه کرد: با افزیاش زیرساختهای ورزشی دنبال تقویت همه رشته ها هستیم و با درک عمیق این موضوع از سوی شورا و شهرداری امیدواریم بتوانیم اقدامات موثری در همگانی کردن ورزش انجام دهیم.

جاده سلامت به شهر متصل می شود

شهردار قزوین یادآورشد: جاده سلامت از نگاه ما اهمیت زیادی دارد و با احداث لاین دوم امسال این جاده را به شهر متصل می کنیم تا دسترسی این جاده برای همه مردم براحتی ممکن شود.

وی اضافه کرد: رویکرد بعدی ما توسعه پیاده محوری در شهر است و دنبال این هستیم تا شهر قزوین را به سمت پیاده روی هدایت کنیم تا سلامت مردم تضمین شود.

صفری اظهارداشت: حمل و نقل پاک را در شهر توسعه خواهیم بخشید و به ورزش و پیاده روی اهمیت می دهیم تا رضایت مردم جلب شود.

وی گفت:شهرداری یک نهاد اجتماعی است که باید در عرصه های مختلف خدمات مناسب را به مردم ارائه کند و ورزش از موضوعات مهمی است که می تواند ما را در این مسیر کمک کند.

در این مراسم از بیش از ۷۰ تن از ورزشکاران مدال آور و مربیان تیم ملی تجلیل شد.