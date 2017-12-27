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۶ دی ۱۳۹۶، ۲۳:۱۹

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی:

اشتغال ورزشکاران قهرمان و مدال آور را باید حل کنیم

اشتغال ورزشکاران قهرمان و مدال آور را باید حل کنیم

قزوین- نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: اشتغال مهمترین درخواست ورزشکاران قهرمان و مدال آور است که باید از سوی مسئولان با جدیت پیگیری شود تا این دغدغه را برطرف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی در مراسم تجلیل از ورزشکاران قهرمان استان که چهارشنبه شب در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: ورزش در سلامت مردم بدون شک مهمترین ابزار است و همه باید تلاش کنیم تا در همه سطوح جامعه پیاده شود.

وی بیان کرد: در مجلس حامی ورزش هستیم و در حد توان پیگیر مشکلاتشان هستیم اما گاهی محدودیت های مالی مانع کارها می شود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: تلاش می کنیم در دیدارهای مستمر با هیئت های ورزشی ضمن اشنایی دقیق تر با مشکلات آنها برای حل مسائل پیگیری لازم را انجام دهیم.

وی اضافه کرد: این روزها در مجلس موضوع بودجه مطرح شده و در کنار آن لایحه حمایت از معلولان در حال بررسی است که در این زمینه به ورزش معلولان نگاه ویژه ای داریم.

زرآبادی اظهارداشت: در تصویب بودجه امیدواریم در زمینه ورزش هم اتفاق خوبی رخ دهد و بتوانیم در مسیر سالم سازی جامعه با توسعه ورزش گام برداریم.

اشتغال قهرمانان ورزشی جدی گرفته شود

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلات قهرمانان ومدال آوران ما نداشتن شغل است که باید در این زمینه اقدام کنیم.

وی اظهارداشت: برخی از قهرمانان برای اشتغال خود از نمایندگان نامه گرفتند و به دستگاهها ارجاع داده شدند اما هنوز درگیر بوروکراسی شده اند و نتوانسته اند برای خود شغلی پیدا کنند که باید این موضوع با جدیت پیگیری شود.

زرآبادی گفت: باید بتوانیم دغدغه شغل و معیشت ورزشکاران مدال آور را حل کنیم.

این مراسم با همکاری شورا، شهرداری و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

کد مطلب 4184968

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