به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی و توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن بامداد امروز مواضع نظامیان سعودی را در محور نجران هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش؛ یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع ارتش عربستان را در الغرامیل، خلیقا، تبة العضیب در نجران هدف قرار دادند. یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز مواضع نظامیان سعودی را در تبة الشبکه در نجران هدف قرار دادند.

یگان توپخانه ای یمنی ها؛ مواضع نظامیان سعودی را در الشبکه، المخروق و رقابة السدیس در نجران و منطقه العبادیه در جیزان و نیز مجازه در عسیر گلوله باران کرد.

این در حالی است که یمنی ها، یک فروند موشک بالستیک از نوع »قاهر ۲ ام» را به مواضع مزدوران وابسته به آل سعود در استان مارب شلیک کردند.

بر اساس این گزارش، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن در این حمله موشکی پایگاه الرویک در استان مارب متعلق به متجاوزان و مزدوران را هدف قرار داد.

یک منبع نظامی یمنی در این باره اعلام کرد: موشک قاهر ۲ ام به هدف اصابت کرده و تلفات و خسارات زیادی به نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی و ائتلاف سعودی وارد کرده و مرکز وابسته مزدوران را به آتش کشیده است.

همزمان حملات ددمنشانه جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود در یمن ادامه دارد و در جدیدترین یورش؛ یک یمنی در حمله جنگنده های این ائتلاف در استان الجوف زخمی شد.

جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی عربستان، مناطق خب، الشعف و المطمه را بمباران کردند.