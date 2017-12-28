بازی رفت را به خاطر عدم شناخت واگذار کردیم/آینده پیکان روشن است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری پیش از دیدار جمعه پیکان تهران و پارس جنوبی جم در سالن کنفرانس سازمان لیگ گفت: بیشتر از هر موضوعی نیازمند بالابردن ترکز در میان بازیکنانمان هستیم.حریف قابل احترامی داریم. پارس جنوبی می‌تواند از لحظه ها خیلی خوب استفاده کند. ما مشتاقیم که بازی در اختیار ما باشد تا فرصتی به آنها ندهیم و به نتیجه مورد دلخواهمان برسیم. برای این هدف بازیکنانمان آمادگی لازم را دارند.

سرمربی پیکان تهران درباره دیدار رفت دو تیم که نارضایتی مسئولان پیکان بابت میزبانی جمی ها را به همراه داشت تصریح کرد: به نظرم آنها نبودند که شرایط سخت میزبانی ایجاد کردند. چون اولین بازی لیگ برتر در جم برگزار می‌شد، ما در مهمانسرا بودیم و آنجا خوب تجهیز نشده بود اما باقی تیم‌ها در عسلویه اردو می‌زنند. البته من شنیدم که پس از دو سه بازی این مشکل حل شد.

وی درباره نتایج نسبتا ضعیف این تیم در هفته های اخیر اظهار داشت: با این تفکر بازی می‌کنیم که در هر دیداری پیروز شویم و برای این کار برنامه خوبی داریم. بازیکنانمان فوق العاده انگیزه دارند. قصد داریم در جدول موقعیت خوبی داشته باشیم و معتقدم بازیکنان ما لایق چیزهای بیشتری در فوتبال هستند. در آینده خواهید دید که آنها خودشان را اثبات می‌کنند.

جلالی افزود: فراز و نشیب در فوتبال طبیعی است. بهترین تیمهای دنیا هم مشکل دارند. به من می‌گویند که رئال مادرید و منچستر یونایتد و پیکان در شرایط بدی هستند. مشکلاتی پیش می آید که طبیعی است و ما به دنبال اثبات خودمان هستیم که شایستگی بیشتری داریم.

او درباره غافلگیری تیمش در دیدار رفت مقابل پارس جنوبی اظهار کرد: ما مقابل تیمی بازی کردیم که کمترین شناخت را از آنها داشتیم و میزبانی آنها در جم یک جو هیجان انگیز ایجاد کرده بود که ما تا دقیقه ۵ سه گل خوردیم. اما الان شرایط بسیار خوبی داریم.

سرمربی پیکان درباره موضوع تمدید قراردادش با پیکان برای فصل آینده گفت: باشگاه هفته پیش با من درباره فصل آینده صحبت کرد و از من خواستند که در حین بازی های دور برگشت برنامه فصل آینده را بدهم تا قوی تر آماده شویم. باشگاه این درخواست را از من داشته است. مربی خواهان فضای آرام است و جایی را می‌خواهد تا ایده هایش را پیاده کند. باشگاه پیکان یک فرصت برای فوتبال کشور است. ابتدای فصل قبل به ما گفتند که فلسفه تیم برگشت اما من می‌دانستم که چکار میکنم. ما نیاز به بازیکنان باتجربه ای داشتیم که دوباره به لیگ یک سقوط نکنیم. ما هر اقدامی که میکنیم یک نگاهمان به الان و یک نگاهمان به آینده است. من با اطمینان میگویم که آینده پیکان چه من باشم چه من نباشم آینده روشنی خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر ۱۴- ۱۵ بازیکن داریم که شما اسم‌شان را نمی‌دانید ولی در آینده ستاره‌های فوتبال ایران می‌شوند. من آن‌ها را به اردو می‌آورم تا با سبک کار حرفه‌یی خو بگیرند. آینده برای پیکان آینده بزرگی است.



جلالی در خصوص عملکرد ضعیف بازیکنان خارجی این تیم تصریح کرد: یکی از سه بازیکن ما کیفیت خوبی نداشت که ما با آن برای نیم فصل قطع همکاری کردیم. او قرادادش تنها ۳۰ هزار دلار بود و در تیم ب بارسلونا بازی کرده بود. ما بر اساس عملکرد خوب به او پول خوب می‌دادیم که عملکرد خوبی نداشت. دافه که خوب بازی می‌کند. کنه هم بازیکن خوبی است و مقابل استقلال نمایش خوبی داشت.

سرمربی پیکان تهران در پایان گفت: من جای این بازیکنان، جوانی را بازی میدهم که ۱۸ تا ۱۹ سالش است و با اطمینان می‌گویم که دو سال بعد آقای گل لیگ و بازیکن بزرگی است. من ترجیح می‌دهم که او را بازی دهم و چون نگاهم به آینده است به همین دلیل به کنه بازی نمی‌دهم. نیمکت ما تیم امیدمان است و شاید یک یا دو بازیکن بزرگسال باشد. لیست بزرگسالان ما تنها ۱۵ نفر است که دو سه نفر آن مصدوم هستند. بقیه آنها بازیکنان جوان هستند. به همین خاطر هم می گویم نتیجه می گیریم.