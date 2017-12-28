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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۱۶

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

همه دستگاه ها به خوبی برای کمک به زلزله زده‌ها میدان آمدند

همه دستگاه ها به خوبی برای کمک به زلزله زده‌ها میدان آمدند

کرمانشاه- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مجموعه دولت، نیروهای مسلح و دستگاه های امدادی و خدمات رسان و سایر بخش ها به خوبی برای کمک رسانی به مردم زلزله زده به میدان آمده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی شامگاه پنجشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه، اظهار داشت: سفر امروز به استان کرمانشاه با هدف دیدار با مردم زلزله زده است و به این مناطق سفر میکنم.

صالحی افزود: مجموعه دولت، نیروهای مسلح و دستگاه های امدادی و خدمات رسان و سایر بخش ها به خوبی برای کمک رسانی به مردم زلزله زده به میدان آمده اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تخریب برخی از مجتمع ها، مساجد و مراکز فرهنگی در اثر زلزله کرمانشاه گفت: دیداری با هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر مناطق زلزله زده استان خواهم داشت.

صالحی یادآور شد: در اثر زلزله کرمانشاه برخی از اصحاب فرهنگ و هنر دچار خسارات جانی و مالی شدند که برای عرض تسلیت به دیدار آنها خواهم رفت.

کد مطلب 4185509

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