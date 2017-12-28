به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی شامگاه پنجشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه، اظهار داشت: سفر امروز به استان کرمانشاه با هدف دیدار با مردم زلزله زده است و به این مناطق سفر میکنم.

صالحی افزود: مجموعه دولت، نیروهای مسلح و دستگاه های امدادی و خدمات رسان و سایر بخش ها به خوبی برای کمک رسانی به مردم زلزله زده به میدان آمده اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تخریب برخی از مجتمع ها، مساجد و مراکز فرهنگی در اثر زلزله کرمانشاه گفت: دیداری با هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر مناطق زلزله زده استان خواهم داشت.

صالحی یادآور شد: در اثر زلزله کرمانشاه برخی از اصحاب فرهنگ و هنر دچار خسارات جانی و مالی شدند که برای عرض تسلیت به دیدار آنها خواهم رفت.