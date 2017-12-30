به گزارش خبرگزاری مهر، سال ۲۰۱۷ به پایان رسید و روزنامه انگلیسی گاردین به همین بهانه در گزارشی ۵ نقل و انتقال برتر که در این سال انجام شده را معرفی کرده است. در زیر به این انتقال‎ها اشاره می‏‌کنیم:

۱- نیمار

ستاره برزیلی بزرگ‎ترین انتقال سال ۲۰۱۷ بود که در ازای ۲۲۲ میلیون یورو از بارسلونا راهی پاری‏‌سن ژرمن شد. او در مسیر دریافت توپ طلا است و امیدوار است در تیم جدیدش از زیر سایه مسی بیرون آمده باشد.

۲- کیلیان امباپه

نوجوان فرانسوی در فصل ۱۷-۲۰۱۶ در موناکو فوق‎العاده کار کرد و کارشناسان او را مسی و رونالدوی سل آینده فوتبال معرفی کردند. رئال مادرید، منچسترسیتی و بسیاری از تیم‏های بزرگ او را می‏‌خواستند، اما پاری‎سن ژرمن موفق به جذبش شد.

۳- عثمانه دمبله

بارسلونا نیمار را از دست داده بود و به دنبال پیدا کردن جانشینی برای او بود. قیمت همه بازیکنان برای بارسا بالا رفته بود، قیمت دمبله هم همین طور. اما بارسلونا او را از دورتموند به خدمت گرفت. درست است که خیلی زود مصدوم شد و فرصت زیادی برای بازی کردن پیدا نکرد، اما بارسا یکی از آینده‏‌دارترین بازیکنان را به خدمت گرفت.

۴- روملو لوکاکو

منچستریونایتد به عنوان قهرمان یورولیگ و تیمی که بعد از مدت‎ها در لیگ قهرمانان حاضر شده فصل را آغاز کرد. مورینیو روملو لوکاکو را از اورتون به خدمت گرفت و رونی را به این تیم داد. این بازیکن یکی از بهترین گلزنان لیگ جزیره است.

۵- دیگو کاستا

در تابستان ۲۰۱۷ رابطه آنتونیو کونته و دیگو کاستا، سرمربی و ستاره چلسی به شدت تیره و تار شده بود. تا حدی که کونته با پیامی متنی به او اعلام کرد در برنامه‌‏هایش جایی ندارد. او به اتلتیکومادرید فروخته شد و می‎تواند مهره‏‌ای کلیدی برای تیم سیمئونه باشد.