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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

اختصاصی مهر؛

ساماندهی جدید سهمیه های کنکور از سال ۹۷ اجرایی می‌شود

ساماندهی جدید سهمیه های کنکور از سال ۹۷ اجرایی می‌شود

معاون دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه آزمون های سراسری دارای ۱۹ سهمیه است، گفت: سهمیه های کنکور ساماندهی می شود و این ساماندهی جدید از سال ۹۷ اجرایی می شود.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه های پایه کنکور سراسری گفت: پیرو تغییری که در سهمیه بندی های سال گذشته ایجاد شد، اعتراضاتی شکل گرفت؛ برهمین اساس مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: بنابراین گزارش هایی از سازمان سنجش وزارت علوم و مراکز سنجش وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد دریافت و بررسی شد. براساس بررسی های صورت گرفته، در مجموع چند دهه گذشته به اشکال مختلف، برخی سهمیه های کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که می توان به سهمیه های بومی گزینی، استعدادهای درخشان، ایثارگران، خانواده شهدا، مناطق کم برخوردار و زلزله زده و سهمیه مربی ها اشاره کرد.

اختصاص ظرفیت بیش از ۵۰ درصد به برخی سهمیه ها

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: براساس بررسی های صورت گرفته ۱۹ سهمیه مربوط به کنکور سراسری وجود دارد که در برخی از حوزه ها، به گونه ای پیش بینی شده که ظرفیت اختصاص داده شده به برخی سهمیه ها بالاتر از ۵۰ درصد است، یعنی بیشتر از ۵۰ درصد ظرفیت به سهمیه اختصاص داده شده و این باعث شده که مفهوم رقابت در آزمون از بین برود.

وی ادامه داد: وقتی بیش از ۵۰ درصد ظرفیت در برخی حوزه ها به خاطر سهمیه های متنوع ۱۹ گانه اختصاص پیدا می‌کند، ممکن است که عدالت آموزشی و رقابت برای کسب فرصت ها زیر سئوال برود. بنابراین نیاز بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه یک هم نگری درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت دهد.

زیر سئوال رفتن عدالت آموزشی با سهمیه های متنوع ۱۹ گانه

نگاهداری ادامه داد: با تجمیع، رفع تناقضات، تصحیح و نهایی کردن سهمیه ها، یک ساماندهی در این خصوص صورت می گیرد. بنابراین به شورا، ماموریت داده شد که تا آخر سال جاری این طرح را با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت، نهایی کند.

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بنابراین کارگروه هایی تشکیل شده، جلساتی نیز برگزار شده و رویکردهای مختلفی در حال بررسی است و تا آخر سال این رویکردها جمع بندی شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه می شود.

افزایش سقف نمره قبولی سهمیه به ۸۰ درصد نمره آخرین داوطلب

نگاهداری افزود: یک رویکردی که در کارگروه ساماندهی سهمیه های کنکور مطرح است، این بوده که در گذشته، نمره قبولی پایه برای سهمیه ها کسب ۸۰ درصد از نمره آخرین داوطلب بوده، به تدریج این به ۷۰ درصد تقلیل داده شده است. در واقع رویکرد این است که برای افزایش کیفیت افرادی که در دانشگاه‌ها پذیرش می شوند، این عدد به ۸۰ درصد نمره آخرین فرد داوطلب افزایش یابد.

ظرفیت های خالی مانده هر سهمیه به سهمیه دیگر تخصیص نیابد

وی افزود: بحث دیگر این است که سهمیه هایی که خالی مانده و ظرفیت آنها پر نمی شود به سهمیه های دیگر تسری پیدا نکند، بلکه در قالب یک رقابت آزاد بین تمام سهمیه ها، جاهای خالی مانده پر شود.

سهمیه باید مازاد بر ظرفیت های اصلی وزارتخانه های علوم و بهداشت باشد

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اگر قرار باشد که سهمیه های بیشتری به گروه هایی خاص اختصاص یابد، مازاد بر ظرفیت های اصلی وزارتخانه های علوم و بهداشت باشد نه اینکه از ظرفیت های موجود کم شود.

شرکت کنندگان هر سهمیه باید با خودشان رقابت کنند

وی ادامه داد: رقابت در سهمیه های مختلف به نسبت شرکت کنندگان هر سهمیه صورت گیرد یعنی هر سهمیه با خود رقابت کند نه با سهمیه های دیگر.  

نگاهداری افزود: بنابراین اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، می توانیم بگوییم، عدالت آموزشی به گونه ای سهمیه بندی شود که مفهوم عدالت آموزشی و رقابت در آزمون های سراسری زیر سئوال نرود. هم نگری و تجمیع بین مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع تناقضات صورت گیرد.

وی ادامه داد: کسب درصد بالاتری از حد نصاب نمره آخرین فرد قبولی از ۷۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش یابد، ظرفیت های خالی مانده هر سهمیه به سهمیه دیگر تخصیص نیابد،  رقابت آزمون ها به نسبت سهم شرکت کنندگان هر سهمیه صورت گیرد و اگر سهمیه ای هم قرار است در برخی حوزه ها اختصاص یابد در قالب مازاد بر ظرفیت اصلی صورت گیرد.

بررسی رویکردها در کارگروه های ساماندهی سهمیه های کنکور

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: البته رویکردهایی که عنوان شد، هیچ یک مصوب نشده همه در کارگروه های ساماندهی سهمیه های کنکور در حال بررسی است. تا طرح ساماندهی مناسبی را قبل از پایان امسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهیم تا در آزمون سال بعد اجرایی شود.

نگاهداری تاکید کرد: ساماندهی جدید سهمیه های آزمون های سراسری از سال ۹۷ اجرایی می شود.

کد مطلب 4186134
زهرا سیفی

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نظر شما

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    نظرات

    • رحمان RO ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
      20 0
      پاسخ
      باسلام وخسته نباشید آیا این به ضرر ما کنکوری ها با این سازماندهی تموم میشه و یا به نفع ما؟ هر سال یک ساز میزنند.....مگه ما دانش آموزان و داوطلبان موش آزمایشگاهی هستیم که کارها رو می کنند
    • یوسفیان IR ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
      12 2
      پاسخ
      تصمیمات در خصوص تغییر در سهمیه ها نباید با مصوبات مجلس شورای اسلامی که پس از طی مراحل و بررسی های طولانی به قانون تبدیل شده است در تناقض باشد.
    • بهرام‌پور IR ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      21 13
      پاسخ
      امیدوارم برای کنکور ۹۷ شکل سهمیه ها تغییر پیدا کنه چون کنکور ۹۶ واقعا در حق خیلی‌ها ظلم شد و رتبه ها ی بسیار پایینی پزشکی قبول شدن یا مهندسی دانشگاه های تهران قبول شدن ولی بچه های به مراتب بهتر قبول نشدن
    • ماندگار IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      34 14
      پاسخ
      این چه قانونیه بچه های من بدون سهمیه هستن و با تراز علمی 9400 نتونست پزشکی قبول بشه اون وقت آقای ایکس با تراز 9000 تونست. لطفا بچه ها رو با تراز علمی بسنجید
    • سلام IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      26 13
      پاسخ
      به نظر شما این عدالت آموزشیه که یه نفر با رتبه 5 هزار بمونه پشت کنکور و یکی هم بخاطر سهمیه با چند برابر این رتبه سر کلاس دانشگاه باشه؟ این تبعیض آشکاره
    • میرزایی IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      25 14
      پاسخ
      سلام تورو خدا اونایی که سهمیه ندارن هم در نظر بگیرید. به خدا خیلی از بچه هایی که سهمیه ندارن سوادشون و اطلاعاتشان خیلی بیشتر از اونایی هست که سهمیه دارند و بدون هیچ زحمتی صاحب مقام میشن. این انصاف نیست
    • نا در قسمت يهميه ها اين واژه هم ذكر طا IR ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      4 10
      پاسخ
      ايا استعدادهاي درخشان هم در كنكور سهميه دارند؟ در قسمت سهميه ها اين واژه هم ديده ميشه؟
    • استعداد های درخشان IR ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      6 7
      پاسخ
      واقعا استعدادهای درخشان هم واسه کنکور سهمیه دارن؟ پس چرا خودشون بهمون نگفتن؟
    • محصل IR ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      27 12
      پاسخ
      وقتی یک نفر با رتبه ۴۰۰۰ مجبور میشه بمونه سال بعد ولی یک نفر با رتبه ۲۰۰۰۰ با سهمیه میره دندانپزشکی میخونه میشه بپرسم عدالت این سیستم اموزشی کجاست؟
    • ندا IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      8 12
      پاسخ
      تورو خدا جواب منو بدید یعنی سهمیه پنج درصد برداشته میشه؟
    • عدالت IR ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      17 12
      پاسخ
      عدالت یعنی من با تراز 9900پزشکی قبول نشم ولی شخصی با تراز8800 پزشکی روزانه بیاره
    • چه جالب IR ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      4 13
      پاسخ
      حالا باید به فکر ساماندهی سهمیه ها می افتادین؟ سال96 چند نفر از نفرات با رتبه خوب به هدفشون رسیدند؟
    • پویا محمدی AE ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      6 6
      پاسخ
      عرض سلام این حرفهاشون بر خلاف مصوبات مجلسه، اگر طرحی داره میتونه اول ارائه کنه به مجلس بعد بیاد رسانه بشه. با این حرفا فقط استرس میدن
    • حميد IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      14 19
      پاسخ
      با سلام. خدا كنه هر چي سهميه و امثال اينا هست ورداشته بشه تا خيليا به اون چيزي كه لياقت دارن برسن
    • ابراهیم کیانی AE ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      8 11
      پاسخ
      هیچ سهمیه ایی 50 درصد به خودش تعلق نداده نمیدونم مسئولین چرا خودشون باعث ایجاد شایعه میشن
    • چه عجب!بالاحره متوجه شدن اینا IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      14 18
      پاسخ
      اینگونه قوانین فقط در یک کشور جهان سومی دیده میشه و همین کارها باعث شده تا برخی افراد بی استعداد و نالایق سر پست های مهم باشن و یا بهترین رشته رو بخونن.پیشرفت یک کشور به دست دانشجوها و تحصیل کرده هاشه.
    • انگار همه چی داره درست میشه IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      20 21
      پاسخ
      دولت اگر قصد داره لطفی به این عزیزان بکنه چرا کمک مالی رو بیشتر نمیکنه و میاد در زمینه ای که اقتصاد و پیشرفت کشور بهش وابسته هست سهمیه قرار میده. به نظر من این منطقی نیست. به امید اصلاح قوانین
    • .... IR ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      18 17
      پاسخ
      کاش سهمیه نبود همه با رتبه و ترازی که به دست می آوردن وارد دانشگاه میشدن. چرا من رتبه و درصدم از خانوم ایکس بهتر بود پزشکی نیاوردم ولی اون پزشکی روزانه آورد. کاش توی کنکور عدالت برقرار میشد
    • مسعود IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      16 13
      پاسخ
      تو رو به عدلِ علی (ع) قسم میدم سهمیه برخی ها رو رو حذف کنید تا عدالت امام علی برقرار بشه
    • منتظر RO ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      21 13
      پاسخ
      کاش حضرت مهدی می آمد تمام این بی عدالتی ها در کشور اسلامی نابود می شد. آقا کجای؟ جانم به فدایت بیا و ظهور کن
    • ..... RO ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      25 7
      پاسخ
      اصلاااا متوجه می شید؟ درک می کنید که چه جوری دارم خرج و مخارج هزینه های کنکور رو می دم، صبح بخون، شب ها کار کن. چرا به فکر من نوعی نیستید؟ چرا نمی فهمید؟ چرا درک نمی کنید؟ مادر مریض، پدر مریض. چرا کسی نیست؟
    • ..... RO ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      21 7
      پاسخ
      مسئولی که توی دفترت راحت نشسته ای. آیا از من خبر داری؟ من پسر 18 ساله شدم یک مرد 40 ساله. خسته شدم. خدایا کسی نیست. آقا فقط بیا... رهبرا شما کاری کنید...
    • ی کنکوری بدون سهمیه IR ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      18 15
      پاسخ
      وای یعنی چی؟ آخه این انصافه آقا؟ منی که این همه درس میخونم با اونی که هیچی نمیخونه یکیه؟ این انصافه واقعا؟ حداقل این سهمیه ها رو تو رشته های علوم پزشکی دخالت ندن.
    • فائزه IR ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      6 10
      پاسخ
      دوستان عزیز لطفا مطلب رو‌کامل بخونید این مطلب به نفع افراد فاقد سهمیه نوشته شده و اعتراضاتی که شما دارید اینجا انجام‌می دهید این جا بی ربط به نظر میرسه ایشاالله این سازماندهی به تصویب مجلس برسه
    • ؟ IR ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      2 6
      پاسخ
      يعني استعداد درخشان هم سهميه داره؟
    • ایرانز IR ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      32 11
      پاسخ
      به خدا انصاف نیست. دختر من از بسکه درس خوند برای کنکور شماره ی عینکش ماه به ماه میره بالا. روزی 13 ساعت درس میخونه و با رتبه بالا سال گذشته در عین ناباوری پشت کنکور موند فقط به خاطر اینکه سهمیه نداشت.
    • نادر فقیری GB ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      19 16
      پاسخ
      دوستای عزیز مایی که سایه پدر رو سرمونه یااینکه از یه پدربیمار وجانباز مراقبت نمیکنیم و وقتمون آزاده با اونی که پدر نداره و یاهمش دنبال دوا و درمان بوده ونتونسته درس بخونه بنظرتون یکی هستین؟
    • زهرا IR ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      13 16
      پاسخ
      اين چه وضعيه آخه؟؟ پس ماهايي كه درسمون خوبه ولى سهميه نداريم چى؟؟ لااقل رقابت بين خودشون باشه
    • نادر فقیری GB ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      25 25
      پاسخ
      همونطور که من و شما دوس داریم پزشکی بخونیم اون فرزند جانباز و شهیدی که سایه پدر رو سرش نبوده و از امتیاز پدر محروم بوده هم دوس داره بخونه شاید اگرپدر داشت و یا پدر سالم داشت از خیلیا بهتر درس میخوند
    • شناس AE ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
      6 10
      پاسخ
      اگه اینارو واقعا اجرا کنن اوضاع یکم برای مناطق بهتر میشه فقط خدا کنه اجرا‌کنن‌ ن اینکه فقط حرف باشه
    • موسی IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
      14 8
      پاسخ
      الان این برای بچه های عادی خوبه یا بده؟ انگار این دو تا همدیگرو خنثی میکنن که. برا بچه های سهمیه دار خوبه یا بده؟ الان من تغییرشو نمیفهمم. لطفا یکی که میدونه بگه.

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