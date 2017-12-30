بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه های پایه کنکور سراسری گفت: پیرو تغییری که در سهمیه بندی های سال گذشته ایجاد شد، اعتراضاتی شکل گرفت؛ برهمین اساس مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: بنابراین گزارش هایی از سازمان سنجش وزارت علوم و مراکز سنجش وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد دریافت و بررسی شد. براساس بررسی های صورت گرفته، در مجموع چند دهه گذشته به اشکال مختلف، برخی سهمیه های کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که می توان به سهمیه های بومی گزینی، استعدادهای درخشان، ایثارگران، خانواده شهدا، مناطق کم برخوردار و زلزله زده و سهمیه مربی ها اشاره کرد.

اختصاص ظرفیت بیش از ۵۰ درصد به برخی سهمیه ها

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: براساس بررسی های صورت گرفته ۱۹ سهمیه مربوط به کنکور سراسری وجود دارد که در برخی از حوزه ها، به گونه ای پیش بینی شده که ظرفیت اختصاص داده شده به برخی سهمیه ها بالاتر از ۵۰ درصد است، یعنی بیشتر از ۵۰ درصد ظرفیت به سهمیه اختصاص داده شده و این باعث شده که مفهوم رقابت در آزمون از بین برود.

وی ادامه داد: وقتی بیش از ۵۰ درصد ظرفیت در برخی حوزه ها به خاطر سهمیه های متنوع ۱۹ گانه اختصاص پیدا می‌کند، ممکن است که عدالت آموزشی و رقابت برای کسب فرصت ها زیر سئوال برود. بنابراین نیاز بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه یک هم نگری درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت دهد.

زیر سئوال رفتن عدالت آموزشی با سهمیه های متنوع ۱۹ گانه

نگاهداری ادامه داد: با تجمیع، رفع تناقضات، تصحیح و نهایی کردن سهمیه ها، یک ساماندهی در این خصوص صورت می گیرد. بنابراین به شورا، ماموریت داده شد که تا آخر سال جاری این طرح را با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت، نهایی کند.

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بنابراین کارگروه هایی تشکیل شده، جلساتی نیز برگزار شده و رویکردهای مختلفی در حال بررسی است و تا آخر سال این رویکردها جمع بندی شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه می شود.

افزایش سقف نمره قبولی سهمیه به ۸۰ درصد نمره آخرین داوطلب

نگاهداری افزود: یک رویکردی که در کارگروه ساماندهی سهمیه های کنکور مطرح است، این بوده که در گذشته، نمره قبولی پایه برای سهمیه ها کسب ۸۰ درصد از نمره آخرین داوطلب بوده، به تدریج این به ۷۰ درصد تقلیل داده شده است. در واقع رویکرد این است که برای افزایش کیفیت افرادی که در دانشگاه‌ها پذیرش می شوند، این عدد به ۸۰ درصد نمره آخرین فرد داوطلب افزایش یابد.

ظرفیت های خالی مانده هر سهمیه به سهمیه دیگر تخصیص نیابد

وی افزود: بحث دیگر این است که سهمیه هایی که خالی مانده و ظرفیت آنها پر نمی شود به سهمیه های دیگر تسری پیدا نکند، بلکه در قالب یک رقابت آزاد بین تمام سهمیه ها، جاهای خالی مانده پر شود.

سهمیه باید مازاد بر ظرفیت های اصلی وزارتخانه های علوم و بهداشت باشد

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اگر قرار باشد که سهمیه های بیشتری به گروه هایی خاص اختصاص یابد، مازاد بر ظرفیت های اصلی وزارتخانه های علوم و بهداشت باشد نه اینکه از ظرفیت های موجود کم شود.

شرکت کنندگان هر سهمیه باید با خودشان رقابت کنند

وی ادامه داد: رقابت در سهمیه های مختلف به نسبت شرکت کنندگان هر سهمیه صورت گیرد یعنی هر سهمیه با خود رقابت کند نه با سهمیه های دیگر.

نگاهداری افزود: بنابراین اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، می توانیم بگوییم، عدالت آموزشی به گونه ای سهمیه بندی شود که مفهوم عدالت آموزشی و رقابت در آزمون های سراسری زیر سئوال نرود. هم نگری و تجمیع بین مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع تناقضات صورت گیرد.

وی ادامه داد: کسب درصد بالاتری از حد نصاب نمره آخرین فرد قبولی از ۷۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش یابد، ظرفیت های خالی مانده هر سهمیه به سهمیه دیگر تخصیص نیابد، رقابت آزمون ها به نسبت سهم شرکت کنندگان هر سهمیه صورت گیرد و اگر سهمیه ای هم قرار است در برخی حوزه ها اختصاص یابد در قالب مازاد بر ظرفیت اصلی صورت گیرد.

بررسی رویکردها در کارگروه های ساماندهی سهمیه های کنکور

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: البته رویکردهایی که عنوان شد، هیچ یک مصوب نشده همه در کارگروه های ساماندهی سهمیه های کنکور در حال بررسی است. تا طرح ساماندهی مناسبی را قبل از پایان امسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهیم تا در آزمون سال بعد اجرایی شود.

نگاهداری تاکید کرد: ساماندهی جدید سهمیه های آزمون های سراسری از سال ۹۷ اجرایی می شود.