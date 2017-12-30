به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، ولی الله سیف، درباره خرید فروش ارزهای رمزی و به خصوص بیت کوین در کشور، اظهار داشت: بانک مرکزی نسبت به خرید و فروش این ارزها هشدارهای لازم را به مردم می دهد و در کنار آن نیز در تلاش است تا امنیت های نسبی در این رابطه ایجاد شود.

در این میان، در سراسر جهان دیدگاه های مختلفی نسبت به خرید و فروش ارزهای رمزی وجود دارد به گونه ای که برخی کشورها مانند ایالات متحده و انگلیس نسبت به خرید و فروش این ارز روی خوش نشان داده و برخی دیگر از کشورها نظیر روسیه موضع منفی خود را رسما اعلام کرده اند. اما برخی کشورها مثل ایران تاکنون موضع مشخصی برای معامله این ارزها نشان نداده اند.

در همین حال، بحث خرید و فروش بیت کوین که یکی از انواع ارزهای رمزی است، در کشور بیش از پیش جدی شده و حتی برخی صرافی ها نیز اقدام به خرید و فروش بیت کوین می کنند و مردم هم با توجه به سودآوری و بالارفتن قیمت این ارز طی روزهای اخیر، اشتیاق زیادی برای خرید این ارز دارند.

در عین اینکه مردم به معامله این نوع ارز روی خوش نشان داده اند اما مسئولین هیچگونه چراغ سبزی برای معامله بیت کوین نشان نداده و حتی شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه ترین اظهار نظر خود خرید و فروش بیت‌کوین از سوی کارگزاری‌ها را تخلف عنوان کرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی وضعیت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد کشور بوده و هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین اگر کارگزاری‌ها اقدام به خرید و فروش محصولات کنند، تخلف کرده‌اند..