احمد همتی در حاشیه برگزاری مراسم ۹دی سمنان و در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه این حماسه پرشور چند پیام داشت که نخستین آن‌ها ضرورت تقویت وحدت است، تأکید کرد: هر جریان، تفکر و گروهی که باعث اخلال در وحدت کشور شود، از نظر مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی، مطرود خواهد بود.

وی افزود: دیگر پیام ۹دی این است که مبنای کار در کشورمان باید قانون و چارچوب‌های آن باشد و خارج از آن هر اقدام و حرفی موردقبول مردم نخواهد بود لذا در این چارچوب است که همه مردم و مسئولان باید حرکت کنند.

عضو خانه ملت، سومین پیام ۹دی را تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: تبعیت از ولی‌فقیه، محور وحدت کشور محسوب می‌شود و ما باید منویات معظم له را مدنظر قرار دهیم.

دشمنان آماده ضربه زدن به نظام هستند

همتی پیام چهارم ۹دی‌ماه را این دانست که دشمنان هرلحظه آماده هستند تا به‌نظام ضربه بزنند و بیان کرد: ما باید با هوشیاری تمام ترفندهای دشمنان را خنثی کنیم و درنهایت آخرین نکته ۹ دی آن است که ما در هر بحث سیاسی و اجتماعی می‌بایست همه جوانب را در نظر گرفته و فقط به یک بعد آن توجه نکنیم چراکه ممکن است این امر تبعاتی را برای کشور و نظام به دنبال داشته باشد.

وی بابیان اینکه منیّت‌ها باعث می‌شود که برخی مسائل ناگوار در کشور رخ دهد، افزود: پیام ۹ دی بسیار رسا بود و باعث شد که کشور به آرامش خوبی برسد.

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند سیاست ما می‌بایست مبنای دینی والهی داشته باشد و نه اینکه دین خودمان را سیاسی کنیم و این امر نکته‌ای بسیار مهم محسوب می‌شود چراکه باعث می‌شود منیّت‌ها کنار گذاشته شود و همه در چارچوب قوانین حرکت کنند.