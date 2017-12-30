تأمین بخشی از ذخایر استراتژیک شکر از محل تولید داخل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ علیرضا فیاضی، از تصمیم و سیاست‌گذاری برای تأمین و حفظ ذخایر استراتژیک شکر کشور در سال‌جاری از محل تولیدات کارخانجات چغندری خبر داد.

مدیر زنجیره راهبری تأمین شکر شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد تا به منظور حفظ ذخایر استراتژیک کالای شکر خود، مقادیری شکر سفید استاندارد محصول سال‌جاری کارخانجات چغندری را، با قیمت مصوب خریداری کند.

فیاضی با بیان اینکه این تصمیم در راستای حمایت از تولیدات داخلی و به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده است، از کارخانجات تولیدی قند چغندری خواست تا مشخصات محصول تولیدی و درخواست فروش خود را به اداره کل هماهنگی خریدهای داخلی شرکت ارائه و تحویل دهند.