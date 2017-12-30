نویسنده بریتانیایی مقام «شوالیه» را به اسبش تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مایکل مورپورگو گفت لقب شوالیهای که از سوی ملکه به وی اهدا میشود را به «جویی» اسب خیالی که در مرکز کتاب «اسب جنگی» او قرار دارد، اهدا میکند.
مورپورگو ۷۴ ساله که نویسنده کتابهای متعدد کودک و نوجوان است، با کتاب «اسب جنگی» که سال ۱۹۸۲ نوشت، موفقیت بزرگی کسب کرد و در سطح جهان به شهرت رسید.
داستان این کتاب که در جنگ جهانی اول شروع میشود، درباره دوستی بین یک پسر جوان و اسب او به نام «جویی» است. این داستان در قالب نمایشی با حضور اسبی عروسکی در ابعاد واقعی روی صحنه تئاتر رفت و با اقبال تماشاگران روبهرو شد. فیلمی نیز برمبنای این کتاب تهیه شد.
مورپورگو برای فعالیتهای خیریه و همچنین نویسندگیاش به دریافت لقب شوالیه نایل میشود. اما او معتقد است این افتخار باید در واقع نصیب شخصیت اسب داستان او شود، به همین دلیل او قصد دارد از این به بعد این اسب را سِر جویی بنامد.
مورپورگو که کارش را به عنوان آموزگار مدرسه شروع کرد، بعد به نویسندگی روی آورد و اکنون از نویسندگان مشهور بریتانیایی است.
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