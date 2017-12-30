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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۱

طی حکمی؛

مشاور امور بین الملل معاونت قرآن و عترت منصوب شد

مشاور امور بین الملل معاونت قرآن و عترت منصوب شد

محمود واعظی در حکمی از سوی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور امور بین الملل معاونت قرآن و عترت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در حکمی از سوی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور امور بین الملل معاونت قرآن و عترت شد.

در حکم عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد  اسلامی خطاب به محمود واعظی آمده است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمود واعظی

با سلام  و تحیات وافره؛

با توجه به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، بدین وسیله شما را به سمت «مشاور امور بین الملل» منصوب می کنم.

امید است با برنامه ریزی های همه جانبه و همکاری های لازم با سایر بخش ها و مراکز مرتبط ، در امر توسعه فعالیت ها در سطح بین الملل و گسترش تعامل با نهادهای قرآن و عترت در جهان اسلام موفق باشید.

توفیق حضرتعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواستارم.

کد مطلب 4186492

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