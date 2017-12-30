۹ دی روز نمایش وحدت، اقتدار و انسجام جبهه انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر، سردار سید هاشم غیاثی فرمانده سپاه فجر فارس ظهر شنبه با گرامیداشت فرارسیدن نهم دی ماه، گفت: تجمع بزرگ ملت انقلابی ایران این روز تاریخی حجت را بر فتنه گران که طرح براندازی انقلاب اسلامی را داشتند تمام کرد و نقشه های استکبار جهانی را نقش بر آب کرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی فتنه گران نابودی ارزش های اسلامی و انقلابی ملت ایران بود، گفت: حرکت وقیحانه عناصر فتنه گر و ضد انقلاب در توهین به عزاداری سید الشهدا (علیه السلام) و آرمان های انقلاب اسلامی نشان داد فتنه گران و سران فتنه در راستای منافع استکبار جهانی حرکت کرده و دارای یک اتاق فکر برای براندازی نظام اسلامی هستند.

سردار غیاثی با بیان اینکه عناصر و حامیان فتنه همچنان بدنبال ایجاد بحران در کشور هستند، گفت: فتنه ۸۸ آسیب های جبران ناپذیری به کشور وارد کرد و مقدمه تصویب تحریم های اقتصادی بر علیه کشور ایران در سال های بعد شد با این وجود ملت انقلابی ایران با حفظ وحدت و نمایش اقتدار در ۹ دی از آزمون بزرگ سال ۸۸ سربلند بیرون آمد.

وی با بیان اینکه عملکرد خواص بی بصیرت و ساکتین فتنه در سال ۸۸ غیر قابل قبول بود، گفت: نحوه عملکرد خواص در فتنه ۸۸ بهترین معیار برای تشخیص انقلابی بودن یا نبودن آنان و میزان پایبندی آنان به انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه تجمع بزرگ سالانه مردم انقلابی ایران دارای یک پیام مشخص مبنی بر درخواست از دستگاه قضایی برای مجازات فتنه گران و حامیان آنان است، یادآوری کرد: سران فتنه بزرگ ترین نقش را در ایجاد آشوب های خیابانی و فتنه ۸۸ بر عهده داشتند و گناه بزرگِ غیر قابل بخششی را مرتکب شدن که باید از سوی قوه قضاییه پیگیری و نسبت به آن مجازات شوند.

وی با بیان اینکه ۹ دِی روز نمایش وحدت، اقتدار و انسجام جبهه انقلاب اسلامی است، گفت: استکبار جهانی و در راس آن آمریکا برای بهره برداری از فتنه ۸۸ سرمایه گذاری قابل توجهی انجام داده و با تمام امکانات به میدان آمده بودند اما مدیریت نظام اسلامی، تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و وفاداری ملت ایران به انقلاب اسلامی انان را ناکام گذاشت.

سردار غیاثی با بیان اینکه ۹ دِی یک عبرت تاریخی برای خواص بی بصیرت و فتنه گران است، گفت: حضور گسترده مردم در تجمعات نُهم دِی پیوند غیر قابل خدشه نظام اسلامی و مردم انقلابی ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) را برای جهانیان به نمایش می گذارد.

فرمانده سپاه فجر با تاکید بر اینکه ۹ دِی تضمین تداوم انقلاب اسلامی بود، عنوان کرد: نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی نقش بزرگی را در حماسه بزرگ مردمی ۹ دِی ایفا می کنند و نشان داده اند انقلاب اسلامی همچنان سر زنده و با نشاط به سوی اهداف و آرمان هایش در حال حرکت است.