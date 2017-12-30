به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی پیامکی از طرف یکی از مسئولان بخش کاتالوگ جشنواره تئاتر فجر به کارگردان هایی که در بخش های مختلف آثارشان حضور دارد، ارسال شده که در آن از هنرمندان خواسته شده است از خودشان عکسی برای چاپ در کاتالوگ جشنواره ارسال کنند اما شرایطی که این عکس باید داشته باشد کمی عجیب به نظر می رسد.

در این پیامک شرایط عکس کارگردان اینطور ذکر شده است: حتما با دوربین دیجیتال و قطع ۱۰ در ۱۵ با رزولیشن ۳۰۰ dpi باشد با زمینه سفید و زاویه روبرو (شبیه عکس پاسپورتی) و یکی از حالت های گریان، چشم های عاشق، خشمگین، ترسیده، زبونک و چشمک، روده بر از خنده را داشته باشد.

برای اینکه کارگردان ها کاملا متوجه شوند که قرار است چه مدل عکسی برای چاپ در کاتالوگ جشنواره از آنها به چاپ برسد عکسی نیز برایشان فرستاده شده است که در آن تعدادی دختر و پسر ژست هایی که آنها قرار است جلو دوربین بگیرند، بازسازی کرده اند؛ ژست هایی که شبیه ایموجی هایی هستند که در پیام های مجازی مورد استفاده قرار می گیرند.

شاید پیشنهاد این طرح در ارایه عکس برای جشنواره های جوان پسندانه ای مثل جشنواره تئاتر دانشگاهی و جشنواره تئاتر تجربه، خلاقانه و بامزه به حساب بیاید اما در جشنواره بین المللی تئاتر فجر که طیف های مختلفی از کارگردان های شناخته شده و قدیمی در کنار هنرمندان خارجی و جوانان حضور دارند این طرح می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

در همین راستا نظر مهدی رضاخانی مدیر هنری سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر را جویا شدیم که وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: شیوه ای که دوستان بخش کاتالوگ با آن موضوع ارسال عکس کارگردان ها را مطرح کردند، نادرست بوده است. قبول دارم که این برخورد با هنرمندان غیرحرفه‌ای و برخورنده است اما من از چنین اطلاع رسانی بی خبر بودم.

وی افزود: ما از کارگردان ها خواهش کردیم که یک عکس کلوزآپ با پس زمینه‌ای سفید برای ما ارسال کنند که در صورت دلخواه یک ژست انسانی مثل خنده، اندوه یا خشم را در آن عکس گرفته باشند. تاکید ما بیشتر روی کلوزآپ و ساده بودن عکس ها است اما پیشنهاد دادیم در صورت تمایل یک حالت انسانی نیز بنا به سلیقه‌شان از خود به نمایش بگذارند که حتی این عکس ها می تواند بدون حالتی خاص گرفته شود اما نوع اطلاع رسانی این طرح درست نبوده است.

رضاخانی در پایان متذکر شد: من به عنوان مدیر هنری جشنواره از هنرمندان بابت این اشتباه عذرخواهی کرده و اعلام می کنم که در جریان این نوع اطلاع رسانی نبودم.