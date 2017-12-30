عاملان توزیع مواد مخدر در هرسین دستگیری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "همتعلی شکری" گفت: در راستای ارتقای احساس امنیت عمومی در شهرستان، طرح تشدید مقابله با عاملان توزیع کننده مواد افیونی به اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین افزود: پلیس در این عملیات که پس از شناسایی محل های از پیش تعیین شده به اجرا در آمد، ۱۰ نفر عامل توزیع مواد مخدر را دستگیر کرد.

سرهنگ شکری عنوان کرد: پلیس در بازرسی از پاتوق این افراد ۷ دستگاه موتور سیکلت، ۴ ترازوی توزین مواد مخدر، یک حلقه وافور، یک عدد پلاک سرقتی موتور سیکلت و ۳۵۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و یک مغازه و ۴ منزل پلمپ را پلمپ کرد.

وی اظهار داشت: شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه فعالیت غیر مجاز توسط افراد مختلف و مشکوک، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰به پلیس اطلاع دهند.

پلمپ ۳۶ واحد صنفی متخلف در سنقر

فرمانده انتظامی شهرستان از پلمپ ۳۶ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد" گفت: داشتن پروانه فعالیت و دیگر مجوزات قانونی از الزامات فعالیت واحدهای صنفی است، پلیس نیز ضمن نظارت برنحوه فعالیت آنها در صورت مشاهد هرگونه تخلف برخورد قانونی بعمل می آورد.

وی افزود: در بازید و سرکشی که توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس انجام شد، ۳۶ واحد صنفی برابر ماده ۲۷ قانون نظام صنفی پلمپ شدند.

فرمانده انتظامی گفت: همچنین در این بازدید ها برای ۲۲۵ واحد صنفی به علت نداشتن پروانه کسب برگ اخطاریه صادر و به ۳۴۵ نفر از مدیران واحدهای صنفی درخصوص رعایت قوانین و مقرارت اماکن عمومی آموزش لازم ارائه شد.

سرهنگ احمدی فرد با اعلام اینکه پلیس به طور مستمر اقدامات کنترلی و نظارتی خود را انجام می دهد از عموم شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

مجلس آماده حمایت تمام قد از ناجا

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در راستای برقراری نظم و امنیت در کشور آماده حمایت تمام قد از نیروی انتظامی است.

"احمد صفری" در دیدار با فرمانده انتظامی استان که در ساختمان بهارستان برگزار شد، اظهارداشت: در صورت نیاز به تصویب قوانین مورد نیاز نمایندگان کمیسیون های مختلف این آمادگی را دارند که به صورت کامل با نیروی انتظامی همکاری کنند.

وی افزود: همچنین در بودجه سال آینده نیز در تلاشیم تا بودجه مورد نیاز نیروی انتظامی را افزایش دهیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به عملکرد نیروی انتظامی در زلزله اخیر اشاره کرد و گفت: ناجا در زلزله اخیر عملکرد بسیار خوبی داشت و به خوبی نظم و امنیت را در مناطق آسیب دیده برقرار کرد.

صفری اظهارداشت: امنیت و آرامش امروز کشور را مرهون زحمات نیروهای انتظامی و امنیتی هستیم.

وی با اشاره به اینکه ناجا، نیروی مورد اعتماد مردم است افزود: همه ما باید در راه خدا گام برداریم و اصول الهی را سرلوحه کار خود قرار دهیم تا بتوانیم جامعه ای اسلامی داشته باشیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خدمت به مردم را بالاترین عبادت ها دانست و عنوان کرد: کارکنان نیروهای مسلح توفیق خدمت به خلق خدا را پیدا کرده اند، از این رو برای آسایش مردم باید از تمام توان خود استفاده کنند.

صفری، ناجا را یک مجموعه ارزشمند و قابل اعتماد برشمرد و افزود: نیروی انتظامی با برقراری نظم و امنیت زمینه توسعه و پیشرفت مردم و کشور فراهم می کند.