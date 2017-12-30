هوای اصفهان در وضعیت هشدار ثبت شد/شاخص کیفی ۱۶۵

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از اول آذرماه تاکنون تنها دو روز هوای سالم را در اصفهان شاهد بودیم، اظهار داشت: از روز گذشته آلاینده‌های جوی در استان اصفهان به اندازه‌ای افزایش یافت که به وضعیت هشدار رسیدیم و در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شد.

وی با بیان اینکه میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان با ۱۶۵ در وضعیت هشدار قرار دارد، افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میدان احمد آباد با ۱۷۰، بلوار دانشگاه ۱۶۶، چهارباغ خواجو ۱۶۷، میدان امام حسین (ع) ۱۸۰، خیابان پروین با ۱۵۶، رودکی ۱۵۶ و بزرگراه خرازی ۱۵۷ در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در شهرستان‌های مختلف استان نیز ناسالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در خمینی‌شهر با میانگین شاخص کیفی ۱۷۲ در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده است و در مبارکه با ۱۱۹ و سگزی ۱۲۷ ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش می‌شود.

پیشنهاد تعطیلی مدارس توسط محیط زیست اصفهان

وی اضافه کرد: روز گذشته در ستاد مدیریت بحران استان پیشنهاد تعطیلی مدارس برای امروز مطرح شد که مورد موافقت کلی قرار نگرفت و وضعیت تعطیلی مدارس برای روز آینده نیز تا پایان روز مشخص می‌شود.

گفتنی است؛ شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.