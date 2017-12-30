به گزارش خبرگزاری مهر، علی رهبری در سی و هشتمین فصل همکاری هنری با ارکستر فیلارمونیک اسلواکی همراه با یکی از نوابغ نوازندگی ویولن در سالن طلایی شهر براتیسلاوا کنسرتی را رهبری خواهد کرد. در این کنسرت یون هی کیم نوازنده اتریشی کره ای همراه با ارکستر فیلارمونیک اسلواکی به اجرای برنامه می پردازد. این هنرمند جوان تاکنون با چندین ارکستر مشهور ازجمله کی بی اس سئول، رویال فیلارمونیک لندن، فیلارمونیک پراگ، فیلارمونیک مونت کارلو، فیلارمونیک اشتوتگارت همکاری داشته است.

علی رهبری که چندی پیش همراه با ارکستر دولتی آنتالیا کنسرتی را با همراهی مارتین کوفلر نوازنده اتریشی فلوت برگزار کرده بود، روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه همزمان با آغاز جشنواره موسیقی فجر در ایران با اجرای کنسرتو ویولن خاچاطوریان و سمفونی «فانتاستیک» اثر هکتور برلیوز با ارکستر فیلارمونیک اسلواکی در براتیسلاوا روی صحنه خواهد رفت.

سمفونی فانتاستیک اثر هکتور برلیوز آهنگساز مشهور فرانسوی، از زیباترین و مشکل ترین آثار موسیقی کلاسیک بشمار می رود که علی رهبری آن را در سال ۹۴ همزمان با برگزاری جشنواره موسیقی فجر همراه با ارکستر سمفونیک تهران روی صحنه برده بود.