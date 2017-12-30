به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کریم ذوالفقاری با اشاره به اینکه تا کنون ۲۰ هزار تن تخم مرغ وارداتی ثبت سفارش شده است، افزود: هیچگونه محدودیت و کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم و توزیع و واردات تا زمانی که بازار به ثبات برسد ادامه دارد.

وی گفت: در صورت نیاز، مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ تمدید خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب شانه ای ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان از سه شنبه ۵ دی در پنج میدان میوه و تره بار آغاز شد و هم اکنون در پانزده میدان توزیع می شود.

ذوالفقاری گفت: هم اکنون نیاز بازار تأمین شده است به طوری که در پایان روز با مازاد تخم مرغ در میادین مواجه هستیم.

وی افزود: از ۹۵۱ هزار تن تخم مرغ که در کشور تولید می شود ۱۷ درصد آن معادل ۱۵۹ هزار تن در واحدهای استان تهران تولید می گردد که این میزان تولید به علت شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان کاهش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: بر اساس گزارش سازمان دامپزشکی استان، تا کنون ۱۵ تا ۲۵ درصد از واحدهای مرغ تخم گذار از چرخه تولید خارج شدند.

ذوالفقاری تأکید کرد: با تأمین نقدینگی، خسارات واحدهای مرغ تخم گذار که به علت شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از چرخه تولید خارج شدند پرداخت می شود.

وی گفت: شرایط واحدهای فعال مرغ تخم گذار نیز به صورت لحظه ای رصد می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: گوشت مرغ نیز به وفور در بازار وجود دارد و مازاد تولید نیز ذخیره سازی و صادر می شود.