استفاده از ظرفیت «آیکپ» برای حل مناقشه دریای چین جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، «نگوین هونگ تک» سفیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام در تهران در دیدار با دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تشکیلات و گستردگی دفاتر حزب موتلفه اظهار کرد: این مسئله نشان دهنده جایگاه حزب موتلفه در سیاست ایران است که نقش مهم و بزرگی را ایفا می­کند.

وی افزود: در خلال برگزاری اجلاس آیکپ در ویتنام نمایندگان حزب موتلفه اسلامی حضور داشتند و در آنجا مذاکرات خوبی میان دو حزب انجام شد.

نگوین هونگ تک با اشاره به وقوع حوادث تروریستی در منطقه گفت: ما با ضرورت مبارزه با تروریسم کاملا مــــوافق هستیم و معتقدیم که احزاب می­توانند به عنوان یک میانجی­گر خوب و بی­طرف نقش خود را در کاهش تنش­ها و اختلافات ایفا کنند.

در ادامه این دیدار، محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه من برای ملت ویتنا، احترام ویژه ای قائل هستم و از ملاقات با شما که نماینده دولت و ملت ویتنام در ایران هستید خوشحالم اظهار کرد: احترام من به ملت ویتنام یک ریشه تاریخی دارد و آن مربوط به مقابله شجاعانه ملت ویتنام در مقابله با تجاوز فرانسه و آمریکا به این کشور است.

وی افزود: در ارتباط با مناقشه دریای جنوبی چین، ما با حسن نیت کامل آماده پشتیبانی برای حل این مسئله هستیم.

حبیبی اظهار کرد: ما در سیاست آسیایی با شما اشتراکات فراوانی داریم و عضو موثر آیکپ هستیم و علاوه بر ظرفیت حزب و کشور سعی می­کنیم از ظرفیت آیکپ هم برای حل این مناقشه استفاده کنیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم در موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می ­توانیم رابطه بسیار گسترده ­تری داشته باشیم.