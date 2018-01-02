شماره پانزدهم فصلنامه «نقد کتاب هنر» روی دکه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین شماره فصلنامه «نقد کتاب هنر» با آثاری از مهناز احمدی، شهام اسدی، سجاد باغبان ماهر، لورنس بینیون، محسن حسن پور، غلامحسین دولت آبادی و... منتشر شد.

علی بوذری سردبیر این فصلنامه در این شماره می‌نویسد: «امروزه نشریات گوناگون ادبی و هنری و پژوهشی و دانشگاهی و... مقالات خود را در سایت‌های اختصاصی نشریه به شکل آنلاین در اختیار مخاطبان و خوانندگان قرار می‌دهند. گاهی این خدمات در ازای هزینه اندک و گاهی رایگان صورت می‌گیرد. در کنار سایت‌های نشریات، نهادهایی با طراحی موتورهای جست و جوگر تخصصی به پژوهشگران برای دسترسی به مقالات مورد نظرشان یاری می‌رسانند. درحالی که بسیاری از مجلات در سایت‌ها فهرست شده اند، ولی بسیاری از نشریات قدیمی و نادر نیز از این قاعده مستثنا مانده اند و مقالات آنها در این پایگاه‌ها قابل دسترسی نیست. از سوی دیگر، تغییر منابع و شیوه پژوهش از مکتوب به دیجیتال، این خطر را ایجاد می‌کند که بسیاری از مقالات تحفه و طرفه مجلات قدیمی از دید محققان دور بماند. فصلنامه «نقد کتاب هنر»، درصدد است تا با توجه به این موضوع و نقصان، در بخش «از دیروز به امروز» برخی از مقالات اساسی و ارزشمند نشریات کهنه و نادر قدیم که هنوز جایگاهی به عنوان منابع پژوهشی دارند را به شکل نسخه‌برگردان منتشر نماید.»

در بخش نقد شفاهی این شماره از فصلنامه «نقد کتاب هنر» به نشست نقد و بررسی کتاب «هنر به مثابه کار جمعی» با حضور محمد رضا مریدی؛ استادیار دانشگاه هنر تهران، سجاد باغبان ماهر؛ استادیار دانشگاه هنر اصفهان، بهنام کامرانی؛ استادیار دانشگاه هنر تهران پرداخته است.

در بخش نقد تالیف مطالبی همچون «ضرورت امروز یا نگرشی قدیمی، نظری بر کتاب دائره‌المعارف هنر» به قلم مهناز احمدی، «آشنایی با شیوه‌های تصویرسازی، نگاهی به کتاب فنون تصویر سازی» به قلم محسن حسن‌پور، از «امپرسیونسیم سینمایی» تا «سینمای نوین آلمان» نقد و بررسی کتاب مکتب‌های سینمایی نوشته مریم صلح‌کننده سردرود، «آغاز یک راه دشوار، نقد کتاب مبانی زیبایی‌شناختی سینمای اسلامی» به قلم علی راغبیان و «از خیال‌پردازی تا خیالی‌نگاری، مروری بر کتاب آشنایی با خیالی‌نگاری» به قلم منیژه کنگرانی منتشر شده است.

در بخش «نقد ترجمه» مطالبی با عناوین «زشت نگاری، بررسی و نقد کتاب تاریخ زشتی» به قلم کیوان موسوی اقدم و «آیا سینما قابل بازی کردن است؟ مروری بر کتاب از گیم تا فیلم» به قلم رافعه رستمی مشاهده کنند.

همچنین، «نقد و بررسی کتاب خطاطان و خوشنویسان چاپخانه منشی نول کشور» نوشته دلارام کاردار طهران، «دانشنامه خطوط اسلامی با بدائع‌الخط‌العربی» به قلم شیدا رحیمی و «نگاهی به کتاب پنج طیاطر» نوشته غلامحسین دولت‌آبادی مطالبی است که در بخش «نقد موجز» این شماره از فصلنامه «نقد کتاب هنر» پیش روی خوانندگان قرار گرفته است.

در بخش «نقد دیروز» نیز مطالبی چون «نقد و نظری بر دانشنامه جوانمردی» به قلم علی صادق‌زاده وایقان و «معرفی و نقد کتاب هرمنوتیک و تئاتر» نوشته رحمت‌الله قائمی، آمده است. همچنین در بخش «شایسته ترجمه» مطلبی با عنوان «نگاهی به آثار دیوید فریدبرگ، نیاز انسان به قدرت تصاویر» و «گوستاو کلیمت» ارائه داده‌اند.

«تصویرهای خمسه نظامی در موزه بریطانی» به قلم لورنس بینیون و «فلزکاری‌های ایران» نوشته باسل گرای از مقالاتی است که در بخش «از دیروز به امروز» این شماره از فصلنامه «نقدکتاب هنر» منتشر شده است. بخش پایانی‌ پانزدهمین شماره فصلنامه «نقد کتاب هنر» مطلبی با عنوان «بررسی ارکستراسیون و پهنه‌بندی سطوح در فرش ایرانی» نوشته شهام اسدی است که در بخش هنرپژوهی ارائه شده است.

پانزدهمین شماره فصلنامه «نقدکتاب هنر» در ۲۶۴ صفحه با بهای ۱۰ هزار تومان از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.