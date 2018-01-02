«دوریت کوچولو» سریال عصرگاهی شبکه چهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، «دوریت کوچکولو» نام یک مجموعه تلویزیونی انگلیسی است که در سال ۲۰۰۸ بر پایه رمان «دوریت کوچک» اثر چارلز دیکنز ساخته شده است.
فیلمنامه «دوریت کوچولو» بیانگر داستان زندگی امی دوریت (با بازی کلیر فوی) است؛ دختری ۲۱ ساله که پدرش به علت بدهی زیاد در زندان مارشالسی به سر میبرد. امی با خیاطی و کار کردن برای خانم کلنام (با بازی جودی پارفیت) مخارج خانه را تامین و به پدرش کمک می کند. بازگشت پسر صاحبکار امی، آرتور کلنام (با بازی متیو مک فیدن) از سفر چین، سرنوشت را بهگونه دیگری برای امی و خانوادهاش رقم میزند. آرتور به دنبال حل معمایی در ارث و میراث خانوادهاش است و در همین حین با امی آشنا میشود.
«دوریت کوچولو» توسط سه کارگردان ساخته شده است و متن فیلمنامه اقتباسی آن را اندرو دیویس به نگارش درآورده است. این سریال برنده ۷جایزه امی، ۵ جایزه بفتا و جایزه گلدن گلوب بابت بهترین مینیسریال تلویزیونی شده است.
مجموعه ۸ قسمتی «دوریت کوچولو» به کوشش واحد تامین برنامه شبکه چهار سیما هر روز ساعت ۱۸:۱۵ روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.
نظر شما