اعتراض کاربران به مشکلات پرچمدار سامسونگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، برخی صاحبان گلکسی نوت ۸ ادعا می کنند نمی توان این دستگاه ها را شارژ کرد یا پس از تمام شدن باتری، موبایل روشن نمی شود.

این درحالی است که سخنگوی سامسونگ ادعا می کند گزارش های محدودی درباره این مشکل دریافت کرده است.

به گفته کارشناسان به نظر می رسد این مشکل ارتباطی به بخش امنیتی دستگاه ندارد بلکه به مدیریت برق دستگاه مرتبط است. البته این مشکل در برخی موبایل های دیگر نیز مشاهده شده است.

سخنگوی سامسونگ درباره دلیل این مشکل گفت: تا زمانیکه اطلاعات بیشتری دریافت نکنیم نمی توانیم در این باره توضیح بیشتری بدهیم.

درهمین راستا نماینده سامسونگ توصیه کرده مشتریانی که با این مشکل روبرو می شوند با استفاده ازگارانتی، دستگاه جدیدی دریافت کنند.